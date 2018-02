Do zdobycia miliony złotych na termomodernizację i dostęp do szerokopasmowego Internetu

Fot. arrakasta - Fotolia.com Jednorazowo do zainteresowanych może trafić nawet 3 mln zł niskooprocentowanej pożyczki

50 mln zł na termomodernizację budynków zaoferuje spółdzielniom, samorządom i wspólnotom z woj. łódzkiego Alior Bank. Środki pochodzą z Banku Gospodarstwa Krajowego, który gwarantuje zwrot części pieniędzy zainwestowanych w remont.

Polska naruszyła unijne normy czystości powietrza. Przez osiem lat, od 2007 do 2015 r. w naszym kraju regularnie były przekraczane normy dotyczące jakości powietrza. Dziś jest niewiele lepiej.

Dwa miliony zagrożonych osób

Łódź jest jednym z wielu polskich miast zagrożonych przez smog. W niektórych dzielnicach, m.in. w zachodniej części Śródmieścia, na Starych Bałutach, Teofilowie i Starym Polesiu normy tej zimy były przekraczane aż czterokrotnie.

Na ogół smog składa się z pyłów PM 10 i PM 2,5, benzo(a)pirenu, czasem też tlenku węgla, dwutlenku azotu i dwutlenku siarki. Benzo(a)piren to silnie rakotwórczy związek chemiczny, którego bezpieczne dla człowieka stężenie w powietrzu wynosi 1 nanogram/m sześc. w skali roku.

Według raportu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, normę tę przynajmniej trzykrotnie przekroczyły wszystkie miasta w województwie łódzkim ze stolicą na czele. W 2016 roku skażona była 1/3 powierzchni regionu, łącznie aż 10052,7 km kw., zamieszkiwanych przez 2,1 mln ludzi.

Akcja termomodernizacja

By rozwiązać problem, rząd zapowiedział wdrożenie ogólnopolskiego programu termomodernizacyjnego.

- Ruszamy z programem termomodernizacji, który ma na celu zmniejszenie zanieczyszczeń, a jednocześnie zwiększenie możliwości ocieplania domów przez wszystkich naszych obywateli, zwłaszcza tam, gdzie powietrze nie jest czyste – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Zdaniem Prezesa Rady Ministrów, nie ma nic ważniejszego od ciepłego domu czy czystego powietrza, z którego każdy mógłby korzystać.

Pomóc w tym może tzw. Pożyczka Termomodernizacyjna oferowana przez Alior Bank ze środków powierzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jednorazowo do zainteresowanych może trafić nawet 3 mln zł niskooprocentowanej pożyczki na modernizację energetyczną budynków wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej. Z tych pieniędzy można też sfinansować wymianę wyposażenia na energooszczędne, w tym montaż ekologicznych systemów grzewczych czy alternatywnych źródeł energii, wymianę okien i drzwi, a także ocieplenie ścian szczytowych.

Przyznanie środków poprzedzi audyt energetyczny, dzięki któremu inwestor będzie mógł później odzyskać nawet 20 procent nakładów zainwestowanych w modernizację.

– Dzięki pożyczkom zostanie zmodernizowanych wiele budynków, co będzie miało niewątpliwie pozytywny wpływ na środowisko, a ich mieszkańcy, zaoszczędzą na ogrzewaniu. Jesteśmy przekonani, że dzięki współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy i Urzędem Marszałkowskim projekt zakończy się sukcesem – zapowiada Aleksandra Podobińska – Durka – Dyrektor Działu ds. Funduszy Unii Europejskiej i Programów Pomocowych

Dla kogo Pożyczka Termomodernizacyjna?

O Pożyczkę Termomodernizacyjną mogą się starać jednostki sektora finansów publicznych, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, samorządy i podległe im podmioty. Pieniądze pochodzą z unijnego projektu Jeremie 2, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

– Zachęcamy łódzkie spółdzielnie, samorządy i organizacje, by wykorzystały te pieniądze do budowania nowoczesnej i ekologicznej infrastruktury regionu – mówi Przemysław Cieszyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pożyczka pozbawiona jest dodatkowych opłat i prowizji. Maksymalny czas spłaty wynosi 15 lat. Możliwa jest również karencja w spłacie kapitału – do 18 miesięcy od daty uruchomienia środków dla Klienta.

Bank walczy z wykluczeniem cyfrowym

Pożyczka termomodernizacyjna to niejedyny program, przy którym BGK współpracuje z Alior Bankiem. Drugi z programów to „Pożyczka Szerokopasmowa”, czyli finansowanie rozwoju sieci światłowodowych dla klientów z branży telekomunikacyjnej. Inwestycja ma zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu. Za te pieniądze można budować, rozbudowywać lub modernizować infrastrukturę telekomunikacyjną, zapewniając dostęp do szybkiego Internetu.

– Połączenie środków z programu Polska Cyfrowa i środków własnych Alior Banku pozwoliło nam na stworzenie bardzo atrakcyjnej oferty charakteryzującej się m.in. preferencyjnym oprocentowaniem i niską prowizją– podkreśla Aleksandra Podobińska - Durka

Można się starać o kredyt od 20 tys. do 10 mln zł.

W styczniu br. bank udzielił pierwszej pożyczki o wartości 7,8 mln zł.

– Pracujemy także nad uproszczoną formą pożyczki, która kierowana będzie do małych i średnich firm. Nowy produkt powinien być dostępny pod koniec marca – dodaje Aleksandra Podobińska – Durka.