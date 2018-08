Dominika Kulczyk wzywa do zbycia 49,8 proc. Polnergii. Przebija ofertę PGE

Fot. Artur Zawadzki/REPORTER/EAST NEWS Dominika Kulczyk idzie po więcej. Przebija ofertę PGE, które oferowało 16,29 zł za papier

Dominika Kulczyk oraz Mansa Investments wezwali do sprzedaży 22 631 790 akcji Polenergii, stanowiących 49,8 proc. ogólnej liczby głosów po 20,5 zł sztuka, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski BZ WBK. Wzywający chcą osiągnąć łącznie 100 proc. w kapitale zakładowym spółki i wycofać ją z GPW.



Wezwanie ogłoszono w związku z przekroczeniem przez Dominikę Kulczyk 33 proc. ogólnej liczby głosów w spółce, w wyniku pośredniego nabycia akcji spółki oraz zawarciem pomiędzy Dominiką Kulczyk a Mansa Investments porozumienia.

Mansa Investments - spółka pośrednio zależna od Dominiki Kulczyk - ma być podmiotem nabywającym akcje. Po zakończeniu wezwaniu Mansa Investments zamierza osiągnąć 100 proc. w Polenergii.

Zobacz także: W Zakopanem już płacą mniej za ciepło. Coraz więcej inwestycji w geotermię w Polsce

"Głównym zamiarem wzywających jest podjęcie po przeprowadzeniu wezwania działań ukierunkowanych na docelowe zniesienie dematerializacji akcji oraz wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. W związku z powyższym, na zasadach określonych w szczególności w ustawie, wzywający zamierzają doprowadzić do podjęcia na walnym zgromadzeniu uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji spółki, a następnie wystąpienia przez spółkę do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji spółki)" - czytamy w informacji.

Zapisy odbędą się między 17 września a 17 października. Planowana data realizacji transakcji na GPW to 22 października, a planowana data rozliczenia to 25 października.

Dominika Kulczyk, za pośrednictwem podmiotów zależnych (w tym Kulczyk Holding s.a.r.l. oraz Mansa Investments, która bezpośrednio posiada akcje) posiada 22 811 757, co stanowi 50,2 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

PGE daje mniej

Pod koniec maja Polska Grupa Energetyczna wezwała do sprzedaży 45.443.547 akcji Polenergii, stanowiących 100 proc. kapitału i głosów na WZ, po 16,29 zł za papier, przypomina PAP. Czytaj więcej: Cena oferowana przez PGE za niska. Polenergia publikuje opinię Deloitte

W wezwaniu ogłoszonym 22 maja PGE pisała: "Posiadane przez Polenergię aktywa pasują do profilu biznesowego PGE i odpowiadają poszczególnym segmentom działalności grupy, niosąc tym samym potencjał do zwiększenia jej wyników finansowych. Zróżnicowana i wielokierunkowa działalność Polenergii może przyczynić się także do ograniczenia ryzyka działalności Grupy PGE. Przejęcie aktywów Polenergii pozwoliłoby Grupie PGE na zwiększenie produkcji elektrycznej i ciepła, wzrost udziału w segmencie dystrybucji, a także zwiększenie portfela posiadanych mocy wiatrowych".

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

