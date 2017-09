Sprawdzamy, skąd pochodzi mięso w Big Macach i kurczaki w kubełkach KFC

Zastanawialiście się kiedykolwiek skąd pochodzi mięso w hamburgerach, kto dostarcza ziemniaki do frytek w waszych ulubionych sieci fast-food albo skąd bierze się kukurydza, która ląduje na pizzy? Za tymi daniami stoi długi łańcuch dostawców i producentów. To oni tak naprawdę decydują o tym, co jemy. Postanowiliśmy sprawdzić, skąd pochodzą poszczególne składniki ulubionych zestawów fast-food. Kto zarabia na współpracy z gigantami tego rynku, czyli kto tak naprawdę jest królem fast-foodu.