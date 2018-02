Drugiego takiego obiektu nie ma w Polsce. Supernowoczesny magazyn działa we Wronkach pod Poznaniem

Jest wysoki jak 15-piętrowy blok i może pomieścić 230 tysięcy urządzeń dużego AGD, które są transportowane oraz układane na swoich miejscach całkowicie automatycznie, bez użycia choćby jednego tradycyjnego wózka widłowego.

Inwestycja przyczyni się m.in. do zwiększenia mocy produkcyjnych fabryki, co pociągnie za sobą zwiększenie zatrudnienia w Amice.

To nie wizja przyszłości, lecz rzeczywistość, w jakiej funkcjonuje firma Amica, największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego. Niezwykły magazyn, który pozwoli firmie ograniczyć czas oraz koszty magazynowania i transportu, działa od jesieni i jest jedną z najciekawszych inwestycji związanych

z branżą logistyki w 2017 roku.

Produkująca m.in. urządzenia dużego AGD firma potrzebuje olbrzymich powierzchni magazynowych, niezbędnych do przechowywania sprzętu przed wysłaniem do klientów w Polsce i za granicą. Wcześniej Amica musiała korzystać z różnych magazynów, które były oddalone nawet kilkadziesiąt kilometrów od fabryki we Wronkach.

Dla firmy oznaczało to nie tylko duże koszty, ale także problemy logistyczne, a dla odbiorców jej produktów – dłuższy czas realizacji zamówienia.

Polska firma, która już dziś jest liderem swojej branży w kraju, obecna również na 55 rynkach zagranicznych, ma w planach duży wzrost sprzedaży zgodnie

z ogłoszoną kilka lat temu długoterminową strategią HIT 2023. Przy tak dużej skali biznesu i ambitnych planach dalszych podbojów rynków zagranicznych, inwestycja w nowe centrum logistyki była naturalnym krokiem w rozwoju firmy.

Zarząd Grupy Amica zdecydował się na rozwiązanie, którego w takiej skali w Polsce, jak i w Europie nie wprowadziła jeszcze żadna inna firma. Postanowiono, że na terenie fabryki stanie wielki i wyjątkowy magazyn, którego funkcjonowanie będzie w dużej części zautomatyzowane.

Tradycyjne hale magazynowe nie mogą być zbyt wysokie ze względu na zasięg wózków widłowych, a także na trudność składowania czy obsługi zasobów magazynowych umieszczonych na większych wysokościach. W związku z ograniczoną powierzchnią na terenie fabryki, Amica zdecydowała się wznieść magazyn, oparty na zupełnie innym systemie transportu i układania towarów.

Amica dysponowała ograniczoną działką z nieograniczoną przestrzenią ponad nią. Okoliczności zmusiły więc firmę do szukania niestandardowych rozwiązań, których rezultatem jest ogromny magazyn o wysokości prawie 47 metrów. Tyle mierzy na przykład piętnastopiętrowy blok mieszkalny.

Proces przygotowania się do samej inwestycji trwał blisko rok, w którym czasie to przeprowadzono szereg wizyt w kraju i Europie, podczas których szukano najlepszych i najbardziej bezpiecznych rozwiązań, które pozwolą optymalnie wykorzystywać ten magazyn przez długie lata.

Konstrukcja magazynu wysokiego składowania jest tak zaawansowana, że Amica postanowiła zlecić jej opracowanie i wykonanie jednym z najlepszych tego typu firm w Polsce i Europie Zachodniej. Na etapie wykonawczym nie zabrakło oczywiście firm z Polski w tym firm regionalnych. Dostawcą kluczowej technologii transportowej i oprogramowania została niemiecka firma Kardex Mlog.

W nowoczesnym magazynie znajduje się 26 tys. miejsc paletowych, które mogą pomieścić aż 230 tys. urządzeń dużego AGD. W pełni zautomatyzowany system sterowania pozwala układać około 1,6 tys. artykułów na godzinę. Rozbudowa centrum logistycznego i budowa nowoczesnego magazynu to efekt rozwoju i rosnących potrzeb firmy. W tej chwili Amica sprzedaje produkty na ponad 55 rynkach zagranicznych i zapowiada dalszą dynamiczną ekspansję na rynkach zagranicznych oraz wzmocnienie pozycji w Polsce.

Przedstawiciele firmy podkreślają, że budowie nowego magazynu towarzyszyła troska o to, by był on jak najmniej uciążliwy dla otoczenia. Budynek nie powoduje hałasu ani żadnego rodzaju zanieczyszczeń i jest w pełni bezpieczny dla środowiska naturalnego.

Tak wielki i zaawansowany technologicznie obiekt nie mógł być tani. Cała inwestycja zamknęła się kwotą około 60 mln zł.

– Przy tak dużej inwestycji oszczędności będą odczuwalne po latach – podkreśla Paweł Pszczółkowski, dyrektor ds. logistyki w Amice. – Dużo szybciej osiągniemy cel, jakim jest usprawnienie logistyki i poprawa jakości naszej pracy – dodaje.

– Towar będzie trafiał do naszych klientów przynajmniej o dobę szybciej, a produkty będą składowane w jednym miejscu – wyjaśnia. – Nowa technologia pracy pozwoli też uprościć nasze procesy zarządzania tak dużą ilością produktów i praktycznie natychmiast kierować transport potrzebnych urządzeń AGD na konkretne rynki – zwraca uwagę.