Dyskusja na szczycie z udziałem komisarzy UE, przedstawcieli kluczowych resortów polskiego rządu oraz biznesu

Już za tydzień 10. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

Komisarze unijni: Andrus Ansip, Miguel Arias Canete oraz Cecilia Malmström; wiceprzewodnicząca Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego przy Radzie Atlantyckiej Ellen Tauscher; przedstawiciele polskiego rządu, m.in: Teresa Czerwińska, Jacek Czaputowicz, Jadwiga Emilewicz, Jarosław Gowin, Henryk Kowalczyk, Jerzy Kwieciński, Łukasz Szumowski, Krzysztof Tchórzewski i Anna Zalewska – 10. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress – EEC), poza biznesem, zgromadzi w Katowicach reprezentację czołowych polityków i ekspertów z całego świata. W dniach 14-16 maja br. pod dachem Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Hali Spodek po raz kolejny pobite zostaną kongresowe rekordy – w ponad 150. sesjach dyskusyjnych udział weźmie aż 900 panelistów.

– Przygotowując program jubileuszowego 10. Europejskiego Kongresu Gospodarczego od początku zakładaliśmy, że będzie to edycja wyjątkowa, zarówno pod względem poruszanych tematów, jak i zaproszonych gości. Tym bardziej cieszy nas, że kolejni znamienici politycy deklarują swój przyjazd do Katowic i chęć udziału w wielowątkowej dyskusji, od zawsze otwartej na różne opcje i poglądy. Wciąż poszerza się także reprezentacja biznesu, którego perspektywa w dyskusjach o wyzwaniach współczesnej gospodarki ma znaczenie kluczowe. Na tydzień przed Kongresem już widać, że zainteresowanie tą edycją jest rekordowe, również jeśli chodzi o rejestrujących się uczestników czy media – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Udział w jubileuszowej edycji Kongresu wezmą przedstawiciele Komisji Europejskiej: Andrus Ansip, wiceprzewodniczący ds. jednolitego rynku cyfrowego w Komisji Europejskiej, premier Estonii w latach 2005-2013; Miguel Arias Canete, komisarz ds. klimatu oraz Cecilia Malmström, komisarz ds. handlu.

Udział potwierdziła także Ellen Tauscher, wiceprzewodnicząca Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego im. Brenta Scowcrofta przy Radzie Atlantyckiej, była podsekretarz stanu ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Do Katowic przyjadą reprezentanci czołowych ministerstw polskiego rządu, m.in.: Teresa Czerwińska, minister finansów; Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych; Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii; Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego; Henryk Kowalczyk, minister środowiska; Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju; Łukasz Szumowski, minister zdrowia; Krzysztof Tchórzewski, minister energii; Anna Zalewska, minister edukacji narodowej, a także: Marcin Czech, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia; Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Paweł Gruza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów; Tadeusz Kościński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii; Michał Kurtyka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii; Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska; Piotr M?ller, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Witold Słowik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju; Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju; Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, a jednocześnie pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego; Piotr Walczak, podsekretarz stanu, zastępca szefa krajowej administracji skarbowej w Ministerstwie Finansów oraz Jan Widera, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Do listy potwierdzonych prelegentów dołączyli: Piotr Alicki, prezes Krajowej Izby Rozliczeniowej; Yousef Alhammadi, advisor, Office of Strategic Affairs, General Secretariat of the Executive Council in Abu Dhabi (GSEC) and Executive Committee Office (ECO); Dave Barry, Vice President Mobility Systems, Bombardier Transportation; Rafał Bator, partner w Enterprise Investors; Shawn Bennett, Deputy Assistant Secretary of Energy for Oil and Gas, Fossil Energy; Rafał Bochenek, pełnomocnik ministra ds. organizacji COP 24; Katarzyna Byczkowska, prezes BASF Polska; Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity; Maciej Ćwikiewicz, prezes PFR Ventures; Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Energia Ciepła; Grzegorz Dzik, prezes Impel; Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej; Adam Góral, prezes Asseco Poland; Liu Guangyuan, ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce; Chia Young Hui, Chairman and CEO at Ascenz, expert ds. transformacji cyfrowej, prelegent Singularity University, Singapur; Karolina Kaim, prezes Tacit Investment; Krzysztof Kalicki, prezes Deutsche Bank Polska; Jacek Kościelniak, wiceprezes Energa; Julia Krysztofiak-Szopa, prezes Startup Poland; Adam Krzanowski, prezes, współwłaściciel Grupy Nowy Styl; Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP; Naofumi Makino, dyrektor Jetro Warszawa; Konrad Makomaski, prezes Impact Clean Power Technology; Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych; Rafał Milczarski, prezes Polskich Linii Lotniczych LOT; Sławomir Obidziński, prezes Węglokoksu; Wojciech Orzech, prezes PKP Energetyki; Daniel Ozon, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej; Michał Paprocki, dyrektor zarządzający ING Tech Poland; Adam Pers, wiceprezes ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej mBanku; Konrad Pokutycki, prezes BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego; Wiesław Różacki, Country Executive Poland, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH; Heike Ruettgers, Head of Division, Development and Impact Finance Division, Mandate Management Department, European Investment Bank; Leesa Soulodre, Member Board of Directors, HiNounou; Paweł Sujecki, prezes ProService Finteco; Artur Wasil, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanki; Maciej Witucki, prezes Work Service; Janusz Władyczak, prezes Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych; Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB; Tomasz Wołk-Jankowski, prezes BMZ Poland; Piotr Zaremba, prezes ElectroMobility Poland; Piotr Zawistowski, prezes Towarowej Giełdy Energii oraz Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

Uczestnicy debat jubileuszowej 10. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego zastanowią się wspólnie nad kształtem nowej Europy, poruszając m.in. tematy takie jak: kierunki rozwoju, przyszłość strefy Euro, bloki i sojusze państw wewnątrz Unii, czy też czynniki zewnętrzne kształtujące europejskie realia i perspektywy rozwojowe. W programie Kongresu nie zabraknie sesji poświęconych rewolucji technologicznej, w kontekście wpływu przemian technologicznych na gospodarkę, życie społeczne, instytucje i relacje międzyludzkie, a także nowych możliwości, zagrożeń, ryzyk i wyzwań. Wśród głównych nurtów tematycznych znajdą się też m.in.: digitalizacja, energetyka w Europie, czy inwestycje. Pod dyskusję poddane zostaną zagadnienia dotyczące energii dla klimatu, w tym m.in. dylematy europejskiej polityki ochrony klimatu, podstawowe kwestie przed szczytem klimatycznym ONZ 2018, aktualne i realne perspektywy globalnego porozumienia, działania na rzecz klimatu w skali świata, a także wymogi środowiskowe UE w perspektywie gospodarczej suwerenności i bezpieczeństwa energetycznego krajów członkowskich. Paneliści pokuszą się też o prognozy dla wolnego handlu w Europie i na świecie oraz dla miast i metropolii europejskich.



W ramach wydarzeń towarzyszących EEC odbędą się również Fora Gospodarcze Europa Centralna – Afryka, Indie-Polska oraz ASEAN-Unia Europejska, a także panele poświęcone relacjom gospodarczym Europy i Japonii oraz Polski i Chin, Niemiec, USA, Zachodniego Bengalu.

Organizatorzy Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach kontynuować będą także projekt EEC – Liderzy Przyszłości (EEC – Leaders of Tomorrow), którego celem jest kreowanie i promowanie aktywnej postawy obywatelskiej oraz zwiększenie zaangażowania młodych osób w życiu publicznym.

Podczas gali towarzyszącej EEC nagrodzone zostaną najlepsze praktyki oraz sukcesy inwestycyjne w ramach konkursu Top Inwestycje Komunalne. W tegorocznej, siódmej edycji plebiscytu, na liście nominowanych znalazły się nie tylko klasyczne projekty komunalne, ale i proekologiczne projekty antysmogowe oraz inwestycje dotyczące smart cities.

W konkursie Inwestor bez granic nagrodzone zostaną z kolei zagraniczne firmy, inwestujące swój kapitał w Polsce oraz polskie firmy zdobywające światowe rynki.

Wydarzeniem towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu będzie 3. edycja dwudniowego European Start-up Days (ESD, 15-16 maja 2018 r.). To kolejne spotkanie młodego biznesu z przedstawicielami korporacji zainteresowanych współpracą z mniejszymi, innowacyjnymi firmami. W tym roku ESD mają być jeszcze bardziej zintegrowane z Kongresem, a rola nowych technologii w gospodarce będzie silnie podkreślana podczas obu wydarzeń.

