Prezesi państwowych spółek dostaną gigantyczne emerytury. To sprawiedliwość społeczna według PiS

Fot. East News Polak musiałby pracować 56 lat, żeby zrównać się kwotą oszczędności emerytalnych z szefem największego polskiego banku

Nawet bardzo przeciętnie zarabiający prezes w największych państwowych spółkach może liczyć już po jednej kadencji na co najmniej średnią emeryturę, którą przeciętny Polak wypracuje w ciągu całego swojego życia. Taki efekt przyniosą zmiany, które zamierza wprowadzić rząd. Dzięki PiS najbogatsi będą dostawać miesięcznie nawet po kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Rząd chce znieść limit składek, jakie z wynagrodzenia idą do ZUS na przyszłe emerytury. To oznacza, że Polacy zarabiający powyżej 10 tys. zł miesięcznie będą odprowadzać po 19,5 proc. pensji na emeryturę przez cały rok, a nie jak do tej pory, tylko do 30-krotności średniej pensji, czyli niecałych 128 tys. zł rocznie.

Poseł PiS, Tadeusz Cymański, w czasie sejmowej debaty na temat projektu mówił, że ta zmiana to nic innego, jak rodzaj solidaryzmu i sprawiedliwości społecznej. W końcu wszyscy po równo (procentowo) będą mieli potrącane składki.

Problem w tym, że to tylko pozorna równość i to tylko w przypadku aktywnych zawodowo. Okaże się bowiem, że gdy jedni emeryci będą dostawać od państwa co miesiąc niewiele ponad 2 tys. brutto, inni będą pobierać kilkadziesiąt tysięcy, bo odłożą w składkach znacznie większe kwoty.

Waloryzacja rent i emerytur w 2018 r. Będą podwyżki świadczeń

PiS, popieraną właściwie tylko przez siebie ustawą, zrobi prezent m.in. swoim ludziom zatrudnianym w państwowych spółkach. W największych, giełdowych firmach miesięczne zarobki w 2016 roku wynosiły od 40 do nawet 265 tys. zł brutto, podczas gdy średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw to aktualnie 4 574 zł brutto.

Wesołe jest życie staruszka - prezesa

Na przykładzie Zbigniewa Jagiełły (prezesa PKO BP) widać, że przy miesięcznych zarobkach na poziomie 265 tys. zł brutto w ciągu tylko jednego roku pracy zbierze na emeryturę około 620 tys. zł składek emerytalnych (19,5 proc. pensji). W tym samym czasie przeciętny pracownik za średnią krajową nazbiera niecałe 11 tys. zł. To oznacza, że musiałby pracować 56 lat, żeby zrównać się kwotą oszczędności emerytalnych z szefem największego polskiego banku.

Oczywiście emerytura Zbigniewa Jagiełły nie będzie 56-krotnie wyższa niż Kowalskiego, bo nie zarabia całe życie takich pieniędzy, ale na pewno różnica będzie ogromna.

Przy tylko jednej czteroletniej kadencji na stanowisku prezesa PKO BP można odłożyć na emeryturę w sumie taką kwotę, która pozwoli otrzymywać miesięcznie 11 274 zł. A to tylko przy założeniu, że ani wcześniej, ani później prezes nie zarabiałby, a więc i nie płaciłby składek. W tym samym czasie zwykły Kowalski zapracowałby sobie na 194 zł miesięcznej emerytury.

Podobne wyliczenia przeprowadziliśmy w odniesieniu do innych prezesów giełdowych spółek skarbu państwa, których wynagrodzenia były oficjalnie komunikowane w sprawozdaniach finansowych za 2016 rok. Okazuje się, że najsłabiej opłacany prezes w tym gronie już po 4 latach będzie mógł liczyć prawie na średnią emeryturę w Polsce. Ta według ostatnich danych GUS wynosi 2 131,70 zł brutto.

Emerytury prezesów spółek skarbu państwa spółka prezes miesięczne zarobki w 2016 roku

miesięczna składka emerytalna (19,5%) kapitał emerytalny po roku emerytura po 4 latach pracy PKO BP Zbigniew Jagiełło 265 tys. zł 51 675 zł 620 100 zł 11 274 zł PGNiG Piotr Woźniak 150 tys. zł 29 250 zł 351 000 zł 6 381 zł PKN Orlen Wojciech Jasiński 143 tys. zł

27 885 zł

334 620 zł

6 084 zł

KGHM Radosław Domagalski-Łabędzki 121 tys. zł 23 595 zł 283 140 zł 5 148 zł Enea Mirosław Kowalik 93 tys. zł 18 135 zł 217 620 zł 3 956 zł PGE Henryk Baranowski 71 tys. zł 13 845 zł 166 140 zł 3 020 zł Tauron Filip Grzegorczyk 65 tys. zł 12 675 zł 152 100 zł 2 765 zł Lotos Marcin Jastrzębski 61 tys. zł 11 895 zł 142 740 zł 2 595 zł PHN Maciej Jankiewicz 42 tys. zł

8 190 zł

98 280 zł

1 786 zł średnia krajowa 4,57 tys. zł 892 zł 10 703 zł 194 zł źródło: obliczenia własne na podstawie wynagrodzeń publikowanych w rocznych sprawozdaniach finansowych spółek

założenia:

1) prezesi zatrudnieni na umowę o pracę rozliczaną na standardowych warunkach;

2) emerytura wyliczona na dzień ukończenia 65 roku życia, na podstawie zgromadzonego kapitału po 4 latach pracy i przy 220 miesiącach dalszej średniej długości życia (zgodnie z tablicami GUS)

Głosy przeciw i smutna emerytalna rzeczywistość

Zwolennicy pomysłu PiS mogą powiedzieć, że w końcu skoro ktoś zarabia kilka razy więcej, należy mu się emerytura kilka razy większa. Problem w tym, że już w tej chwili na wypłaty emerytur nie ma wystarczających pieniędzy w ZUS i trzeba je dosypywać z podatków. Gdy świadczenia wzrosną, zwiększy się też dziura w ZUS-ie, co grozi w przyszłości niewypłacalnością systemu. Na to zwraca m.in. uwagę NSZZ Solidarność.

Podobne głosy są wśród wielu ekonomistów. Również opozycja w sejmie w zasadzie bez wyjątku była przeciwna zmianom forsowanym przez PiS. Nawet przedstawiciele Kukiz'15, którzy często sympatyzują z rządem Beaty Szydło, uznali zmiany za krok w kierunku kolejnych podwyżek podatków.

Na emerytury z ZUS w 2016 roku wydano blisko 131 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 3,4 proc. Mimo podwyżki, na jedną osobę wychodzi wciąż średnio tylko 2131,70 zł brutto. Jeszcze skromniejsze są świadczenia dla rolników z KRUS, gdzie przeciętna emerytura wyniosła zaledwie 1210,30 zł brutto.

Średnia to jedno. Zawyżają ją najlepiej zarabiający. Połowa mężczyzn pobierała na koniec 2016 roku do 2 301,99 zł brutto, a połowa kobiet do 1 590,68 zł brutto. Co więcej, w skrajnych przypadkach, czyli poniżej 917,20 zł brutto, otrzymywało miesięcznie prawie 6 proc. wszystkich emerytów.

Więcej na temat emerytur pisaliśmy w tekście: "Prawie 400 tys. emerytów dostaje mniej niż 920 zł brutto. Godnie płacą tylko ministerstwa".