Fintech puchnie od kredytów i pożyczek. Nisza, której banki nie są w stanie wypełnić

Iwoca to spółka założona 7 lat temu przez byłych bankowców z Goldmana Sachsa i Deutsche Banku, mająca 160 mln USD finansowania. Już dziś przechodzi przez nią 10 proc. wszystkich wniosków o mikropożyczkę dla brytyjskiego biznesu. Na tej fali płynie też łotewski Mintos, internetowy rynek pożyczek o globalnym zasięgu. Skupia już niemal 60 spółek z sektora pozabankowego, udostępniających inwestorom swoje produkty takie jak m.in. pożyczki, faktoring czy leasing. Od początku działalności Mintos w 2015 r. kwota zainwestowanych poprzez platformę środków przekroczyła już 1,2 mld euro, co oznacza, że jest to największy rynek pożyczkowy tego rodzaju na świecie.

PSD2 dolewa paliwa

Ukłon w stronę rozwoju rynku pożyczek w sieci robi też sukcesywnie wdrażana w UE dyrektywa PSD2, w ramach której banki mają obowiązek dzielić się z fintechem danymi, jakie gromadzą o transakcjach swoich klientów. To z kolei pozwoli na minimalizację kosztów poprzez zmniejszenie do minimum ryzyka błędu przy ocenie kredytowej i skrócenie do kilku chwil czasu potrzebnego na wydanie decyzji o przekazaniu środków. W tym segmencie rozpycha się Wecash z Chin, którego algorytmy AI są w stanie podać tzw. scoring bankowy małej i średniej firmy lub osoby fizycznej w ledwie 10 sekund. Nic dziwnego, że rozwiązanie Wecash jest pożądane w branży finansowej a sama firma jest już mocno przerośniętym startupem fintechowym z zapasem paliwa rakietowego do wzrostu czyli z 350 mln dolarów od inwestorów.

Oczy na Łódź

