Firmy, które zatrudniają kobiety zarabiają więcej. Panie też mogą liczyć na podwyżki?

W Polsce niemal połowę stanowisk kierowniczych zajmują kobiety. To jeden z najwyższych wskaźników w Unii Europejskiej. Jednak te najlepiej opłacane posady wciąż należą do mężczyzn.

Jak wynika z badania „Women in Business 2017” w Polsce 40 proc. wysokich stanowisk w firmach zajmują kobiety. Jest to jeden z najlepszych wyników na świecie, gdzie średni odsetek to 25 proc. W tym rankingu wyprzedza nas tylko Rosja i Indonezja. Podobne wyniki do naszych mają jeszcze Estonia i Filipiny.

Czy na rynku pracy jest więc tak dobrze? Niezupełnie. W ubiegłym roku firma Sedlak&Sedlak przeprowadziła Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, w którym poruszyła kwestię wysokości pensji. Wnioski nie są zbyt optymistyczne. Okazuje się, że wciąż istnieje różnica między zarobkami kobiet i mężczyzn. Jak podkreślają autorzy raportu - panie zarobiły o 19 proc. mniej niż panowie Podobnie było w latach poprzednich.

Pomimo wykształcenia, świetnych kompetencji i umiejętności kobiety rzadko osiągają wysokie pozycje - prezesa zarządu czy dyrektora zarządzającego. Funkcję tę objęło zaledwie 8 proc. pań. Okazuje się bowiem, że wysokie posady i wysokie zarobki wciąż są domeną mężczyzn.

Jest już dobrze czy jeszcze źle?

- Mimo to jest lepiej niż jeszcze kilka lat temu. Coraz więcej kobiet zajmuje ważne stanowiska i to jest powód do dumy – przekonywały podczas debaty zorganizowanej w Wirtualnej Polsce ekspertki – Monika Stołowska, dyrektor zarządzająca pionem HR w Alior Banku, Julita Czyżewska, prezes PZU Zdrowie, Agnieszka Jaroniec, prezes zarządu IC Partners Stratego S.A oraz Anna Daszczyńska, dyrektor ds. personalnych PepsiCo Poland.

- Wpływ na to, co dziś dzieje się na rynku pracy mają uwarunkowania historyczne. Po II wojnie światowej bardzo wiele kobiet zostało osamotnionych i musiały wziąć się w garść, albo bardzo mocno wspierać mężczyzn – przekonuje Agnieszka Jaroniec, prezes Stratego i dodaje, że właśnie to sprawiło, że kolejne pokolenie Polek jest zdeterminowane i samo dąży do wyznaczonego celu.

- Dzisiejsze kobiety biorą sprawy w swoje ręce i nie wyobrażają sobie życia bez pracy – ocenia Jaroniec.

- Nie ulega wątpliwości, że zyskujemy coraz większe znaczenie w gospodarce, ale z drugiej strony jest wiele do poprawy – oceniła natomiast Nino Dzhikiya, redaktor naczelna money.pl, prowadząca debatę w telewizji Wirtualnej Polski. - Bieda w Polsce ma swój wiek i płeć. To kobieta w wieku 60+. To właśnie panie w okresie przedemerytalnym są najbardziej zagrożone w związku z ubóstwem i samotnością. Jest to niestety wynik nierównej pozycji jaką wciąż zajmują na rynku pracy oraz nierówności płac – twierdzi redaktor naczelna i przypomina, że cztery na dziesięć kobiet wciąż nie ma jednak pracy i nie zamierza jej podjąć. Symulacje firmy Deloitte mówią, że gdyby zdecydowały się na powrót na rynek, przyniosłoby to wzrost dla gospodarki o ok. 1 proc.

- I byłaby to ogromna wartość, szczególnie w momencie, gdy brakuje rąk do pracy – dodaje Anna Daszczyńska z PepsiCo.

Z kolei Monika Stołowska z Alior Banku przyznaje, że kobiety rzeczywiście mają coraz większe znaczenie dla gospodarki, szczególnie w sektorze finansowym.

– U nas 65 proc. pracowników stanowią kobiety. Połowa zarządu to kobiety. Wśród wyższej kadry menedżerskiej mężczyzn i kobiet również jest mniej więcej po równo. W 2015 roku Alior Bank wdrożył projekt „Babki w górę”, który ma wzmacniać pewność siebie kobiet, uczyć asertywności i umiejętności komunikacyjnych oraz zachęcać do wspierania się. Dotychczas ze szkoleń skorzystało ponad 400 pań – wylicza Monika Stołowska z Alior Banku.

Duże firmy i korporacje jako pierwsze dostrzegły, że zatrudnianie kobiet przynosi pozytywne rezultaty mające wpływ na zarządzanie i wewnętrzne relacje w firmie – stąd co czwarta ma przygotowaną strategię zarządzania różnorodnością (dane z badania „barometr Róznorodności, Konfederacji Lewiatan”).

Dzięki temu firmy, które w takim samym stopniu zatrudniają kobiety i mężczyzn notują przychody większe o 15 proc. niż wynosi średnia. A te firmy, które zatrudniają pracowników różnych narodowości zarabiają nawet 35 proc. więcej (raport „Diversity Matters” firmy McKinsey).

Mały biznes jest mniej wyrozumiały

Optymizmu korporacji nie podziela Agnieszka Jaroniec, prezes zarządu IC Partners Stratego S.A. Prowadzi własną firmę i zatrudnia 12 osób – same panie. Przyznaje, że od początku zdana była tylko i wyłącznie na siebie.

– Nie mamy strategii wspierania kobiet i odpowiedniego zaplecza. Od wielu lat współpracuję z małymi, średnimi i mikroprzedsiębiorstwami, i zdecydowana większość z nich prowadzona jest przez mężczyzn – mówi. Efekt?

– W prowadzeniu biznesu nie ma akceptacji dla kobiet – matek – dodaje przywołując przykłady niezadowolenia klientów w sytuacji, gdy jedna z pracownic Stratego wykonywała pracę zdalnie a inna pracowała o godzinę krócej z uwagi na dziecko. – Mężczyźni prowadzący firmę są tylko szefami, a kobiety muszą być nie tylko szefami, ale matkami, żonami, organizatorkami – podkreśla.

Ekspertki przyznały, że współczesne kobiety muszą godzić ze sobą wiele ról - pracę zawodową z rodziną.

- Jednak kobiety-matki są bardzo dobrze zorganizowane. Każdą minutę mają doskonale zaplanowaną – mówi Julita Czyżewska, prezes PZU Zdrowie. – Od 18 lat pracuję w PZU, na początku było rzeczywiście trudno. Na każdym kroku musiałam udowadniać, że jestem lepsza pod względem edukacji i osiągnięć – dodaje i przyznaje, że sama miała rozterki – jak pogodzić życie rodzinne, opiekę nad dziećmi i pracę. Mężczyźni takich dylematów nie mają.

- Są mocniej nastawieni na karierę i nie ograniczają się w swoich celach ze względu na rodzinę. Kobieta zmienia swoje priorytety, gdy pojawiają się dzieci. Mężczyzna niekoniecznie, choć z przyjemnością obserwuję, że to także powoli ulega zmianie, szczególnie wśród młodszego pokolenia – podkreśla Anna Daszczyńska z PepsiCo.

Czego pragną kobiety?

Co może zrobić ustawodawca, by pomóc kobietom w ekspansji na rynku pracy? Panie, które gościły w studio WP były zgodne: potrzeba większej liczby żłobków i przedszkoli oraz bardziej elastycznych godzin pracy. W dobie rozwoju technologii praca zdalna mogłoby być doskonałym rozwiązaniem dla kobiet wychowujących dzieci. Tak samo jak częstsze zatrudnianie kobiet po urodzeniu dziecka – choćby na część etatu – jak to ma miejsce w Niemczech czy Szwajcarii. Dzięki temu ich powrót do pracy byłby ułatwiony i bezbolesny. Nie zawsze jednak tak jest.

Jak wynika bowiem z informacji Fundacji Centrum Promocji Kobiet – wiele pań, choć jest doskonale wykształcanych, nie może znaleźć pracy pod dłuższej przerwie, np. po dwóch urlopach macierzyńskich. Według fundacji niestety nasila się także tendencja braku ofert pracy dla kobiet po 40.

Potwierdza to także ubiegłoroczny raport „Kobiety na rynku pracy. Ambicje i wyzwania” przygotowanego przez Hays.

Wynika z niego, że część firm co prawda posiada w swojej ofercie dodatkowe benefity dla rodziców z dziećmi, jednakże „zarówno kobiety, jak i mężczyźni, zwracają też uwagę na brak równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym, brak elastycznego czasu pracy, nadgodziny oraz delegacje. Kobiety dodatkowo wskazują na konieczność szybkiego powrotu po urlopie macierzyńskim oraz częsty brak możliwości powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko. Często mówią także o braku ułatwień ze strony pracodawcy” – czytamy w dokumencie.

– Kobieta powinna być wspierana, by być spełniona zawodowo i rodzinnie. – Szczęśliwe mamy to szczęśliwe dzieci – podkreśla Monika Stołowska z Alior Banku. - Jeśli chodzi o kodeks pracy, to idzie on w dobrym kierunku. Kobiety mają dłuższe urlopy macierzyńskie i są coraz lepiej chronione. Największa jednak zmiana, która nas wciąż czeka, to zmiana kulturowa i mentalna w postrzeganiu nas na rynku pracy - dodaje.