Firmy tracą miliony złotych przez własnych pracowników. To coraz większe zagrożenie

Fot. Edyta Strzelec/Reporter Najbardziej narażone są firmy działające w obszarze wysokich technologii i – niezależnie od branży – działy sprzedaży absolutnie w każdej firmie

Rocznie 20-30 proc. firm w Polsce pada ofiarą nadużyć ze strony pracowników. To oznacza, że statystycznie spotyka to właściwie każdą firmę raz na kilka lat. Jedni wynoszą papier toaletowy i długopisy, inni bezcenne dane, które przekazują konkurencji. O ile kradzież długopisu firmy nie zrujnuje, kradzież tajemnicy handlowej już może.

A. była dobrym pracownikiem. Musiała być, skoro pracowała w firmie od lat. Początkowo była specjalistką ds. marketingu i handlu w drukarni internetowej Chroma.pl. Potem została przedstawicielem handlowym. Miała dbać o niemieckich klientów firmy. Przy okazji miała pełen dostęp do cen, upustów, jakie stosowała jej firma, technik sprzedaży. To dane dla ściśle ograniczonego kręgu osób – tajemnica handlowa każdej firmy.

Ale w 2015 r. coś się zepsuło. A. została wielokrotnie upomniana przez swojego szefa. Za co? Dezorganizowała pracę. Przedkładała swoje zlecenia nad inne, kazała podwładnym przychodzić w soboty. Gdy miarka się przebrała, dostała naganę.

Jak szybko stracić miliony?

Dzień później A. powiedziała, że odchodzi z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Poprosiła o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy. Szef przystał na propozycję, ale jednocześnie coś go tknęło. Okazało się, że A. od dłuższego czasu wysyła na prywatną pocztę dane niemieckich kontrahentów Chroma.pl. Nazwy produktów, usług, z których korzystali, ceny... Wszystko.

A. została dyscyplinarnie zwolniona. Dla Chromy był to jednak początek kłopotów. Firma zauważyła, że nagle spadła jej ilość zamówień z rynku niemieckiego. Drukarnia zatrudniła detektywa. Okazało się, że spadek zamówień nie był przypadkowy. W grudniu i styczniu A. miała kontaktować się z klientami swojej byłej firmy, ale pracując już na rzecz konkurencji i wykorzystując do tego dane, które ”wyniosła” od swojego pracodawcy.

Efekt? Chroma.pl twierdzi, że tylko od grudnia 2015 r. do końca marca 2016 r. straciła z tego powodu 140 tys. euro, czyli ponad pół miliona złotych.

– Część bezprawnie przejętych klientów do nas wróciła, ale rynek niemiecki się dla nas rozsypał. Musieliśmy właściwie zaczynać od nowa. Starty spowodowane przez byłą pracownicę dziś szacujemy już na kilka milionów złotych – mówi Tomasz Ostrowski, który w Chroma.pl odpowiada za bezpieczeństwo.

Za dużo by odpuścić, dlatego firma złożyła w prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Nieuczciwa konkurencja jak gorący kartofel

– Mam wrażenie, jakby to był gorący kartofel. My złożyliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w Prokuraturze Rejonowej w Pile, bo tam siedzibę ma nasz konkurent. Ale stamtąd sprawa została skierowana do Żar, z Żar do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze i znowu do Piły – mówi Tomasz Ostrowski. Dopiero po tej przepychance w końcu w Pile wszczęto dochodzenie w tej sprawie.

Dlaczego sprawa była wielokrotnie przekierowywana? Prokuratura Rejonowa w Pile tłumaczy to sporem kompetencyjnym.

- Mam wrażenie, że prokuratorzy po prostu nie są przygotowani do prowadzenia tego typu spraw – komentuje mec. Roman Giertych, który reprezentuje firmę Chroma.pl. - Moja kancelaria prowadzi kilka takich postępowań dotyczących nieuczciwej konkurencji, coraz częściej zawiadomienia kończą się aktem oskarżenia, jednak ciągle widać, że w prokuraturze jest zbyt mała znajomość prawa gospodarczego – mówi mec. Roman Giertych.

Zagrożenie coraz większe

Eksperci międzynarodowej firmy doradczej EY już kilka lat temu wskazywali, że zjawisko w którym pracownicy świadomie szkodzą firmom, w których pracują, nasila się. Według amerykańskich danych EY takie pracownicze nadużycia mogą kosztować przedsiębiorców nawet 6 proc. ich przychodów.

Jak to wygląda w Polsce? Dokładnych danych nie ma. Szacuje się natomiast, że rocznie ok. 20-30 proc. firm w naszym kraju pada ofiarą nadużyć ze strony pracowników. To oznacza, że statystycznie spotyka to każdą firmę raz na kilka lat.

Z badania przeprowadzonego kilka lat temu przez firmę Symantec wynika, że aż 60 proc. pracowników wynosi służbowe dane z miejsca pracy bez zgody pracodawcy. Nie zawsze robią to w złej wierze, ale aż 16 proc. badanych przyznało, że kopiuje dane, kiedy zmienia pracodawcę.

Również według danych przytaczanych przez ”Rzeczpospolitą” rośnie liczba przypadków wynoszenia tajemnic firmy przez pracowników, a co gorsze, najczęściej trafiają one do konkurencji.

W 2010 r. wszczęto w Polsce mniej niż 100 spraw o ujawnienie tajemnicy zawodowej lub służbowej, w 2013 roku było ich już 150 – wynika z danych Komendy Głównej Policji. To wzrost o ponad połowę, ale to i tak bardzo mało, bo według ekspertów tylko niewielki ułamek takich spraw trafia na biurko prokuratora. Może właśnie dlatego pracownicy ciągle czują się bezkarni.

Pracownik to zawsze najsłabsze ogniwo

- Takie sytuacje są powszechne, wręcz nagminne. Problem polega przede wszystkim na tym, że w samych firmach jest bardzo niska świadomość konieczności ochrony informacji i wiedzy. Dotyczy to z jednej strony pracowników, którzy często wynoszą informacje na zewnątrz nieświadomie, z drugiej zaś samych szefów tych firm, którzy nie rozumieją konieczności uświadamiania pracowników, że mają dostęp do informacji poufnych i powinni je chronić – mówi Jarosław Kołodziej, prezes firmy konsultingowej Magnus Consulting, która zajmuje się m.in. szkoleniami z zakresu ochrony informacji i wiedzy, udowadniając, że najsłabszym ogniwem w firmie zawsze jest człowiek.

Na jednym z portali społecznościowych o profilu zawodowym krążyła niegdyś opowieść, jak to handlowcy jadący na prezentację do potencjalnego klienta w pociągu głośno omawiali strategię negocjacyjną i maksymalne rabaty, jakich są skłonni udzielić. Pech chciał, że w tym samym pociągu jechał handlowiec z konkurencyjnej firmy i wszystkiemu się przysłuchiwał. Co więcej, konkurencja jechała na spotkanie z tym samym klientem. Skutek takiej bezmyślności był do przewidzenia.

- Kluczowe jest to, żeby pracownicy wiedzieli, jak istotna w rynkowej walce jest informacja, do której mają dostęp. Tymczasem, 90 proc. pracowników firm szkolonych jest z zakresu przepisów BHP. Na szkolenia z ochrony informacji, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa kierowanych jest 20-30 proc. pracowników – dodaje Kołodziej.

Rzecz w tym, że uświadomienie pracownikowi, co jest przestępstwem jeszcze nie spowoduje, że do niego nie dojdzie. Część kadr bowiem kradnie tajemnice przedsiębiorstwa świadomie, z premedytacją. Czy można temu jakoś zapobiegać?

- Na niektórych działa już sam fakt podpisania stosownego dokumentu, w którym zobowiązują się do zachowania ochrony wrażliwych danych spółki. Rozumieją, jaką wagę posiadają informacje, do których mają dostęp i wiedzą, że pracodawca też to doskonale rozumie, a co z tym idzie - dmucha na zimne. Dobrym sposobem jest ”sprowokowanie lojalności” pracownika przy okazji szkolenia z ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Pracodawca zamiast straszyć komunikatem: ”przejdziecie szkolenie, żebyście już więcej nie okradali mojej firmy”, powinien zaakcentować: ”zostaniecie przeszkoleni, bo jesteście dla mnie ważni, macie krytyczną wiedzę i chcemy, żebyście mieli narzędzia pozwalające jej skutecznie pilnować”. Taki komunikat wręcz nobilituje pracownika i sprawia, że staje się bardziej lojalny – wyjaśnia Jarosław Kołodziej.

Headhunter groźniejszy niż haker

Firmy mają jeszcze jeden problem, przed którym trudno się obronić. To headhunterzy, którzy współpracują z hakerami.

- Headhunter z łatwością dowie się, nad czym pracuje dana firma, a następnie podczas symulowanej rozmowy rekrutacyjnej wyciągnie od pracownika nazwy tajnych i innowacyjnych projektów, a haker dzięki temu po tzw. słowach kluczowych pozyska z serwerów szczegółowe dane na ten temat i przechwyci najcenniejszą wiedzę na rzecz konkurencji – twierdzi Kołodziej.

Brzmi niewiarygodnie? Według Magnus Consulting w Stanach Zjednoczonych to zjawisko mediumizacji kandydata do pracy – a więc zrobienia z niego jedynie medium do podkradania tajemnic firmy – jest od lat bardzo powszechne.

- Ogromna rzesza headhunterów wręcz specjalizuje się już nie tyle w pozyskiwaniu pracowników dla firm, podkupując ich od konkurencji, ale w wyciąganiu wrażliwych informacji podczas symulowanego procesu rekrutacji – podkreśla Jarosław Kołodziej.

Jak to wygląda w Polsce?

– Z pewnością to zjawisko też istnieje, ale nikt o tym nie mówi, więc tym bardziej trudno oszacować jego skalę – mówi Kołodziej. - Pewne jest jedno: najbardziej narażone są firmy działające w obszarze wysokich technologii i – niezależnie od branży - działy sprzedaży absolutnie w każdej firmie – dodaje.