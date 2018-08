Geneza pożyczek online - jak się rozwijały usługi pożyczkowe?

Pożyczki online są dzisiaj bardzo popularne, korzysta z nich coraz więcej osób. Nie zawsze jednak były obecne. Historia powstawania pierwszych firm pożyczkowych wymaga analizy. Jakie były główne powody dynamicznego rozwoju branży pożyczek online? Pierwsze pożyczki online były udzielane w 2010 r., a obecnie działa w samej Polsce kilkadziesiąt podmiotów, które się w tym specjalizują. Oferta tych podmiotów cały czas ulega rozszerzeniu w odpowiedzi na potrzeby klientów.

Istotne jest, że pożyczki online oparto na dwóch innych produktach, mianowicie kredytach online oraz od dawna już udzielanych mikropożyczkach - chwilówkach. W pewien sposób pożyczki online stanowiły połączenie cech tych dwóch produktów finansowych.

Pierwotne zasady udzielania pożyczek

Kredyt online po raz pierwszy udzielony został w Polsce w 2010 r. Istotą było to, że wszystkie formalności Kredytobiorca finalizował bez wizyty w oddziale Banku, przez kontakt e-mailowy z dedykowanym Doradcą Banku. Tak odbywała się również weryfikacja wskazanego rachunku rozliczeniowego do wypłaty środków, tożsamości Wnioskodawcy, jego danych dochodowych. Mikropożyczki były na świecie znane już znacznie wcześniej, udzielano ich jednak nie online, ale stacjonarnie osobom, które o to wystąpiły. Taką rolę spełniał chociażby utworzony Grameen Bank, udzielający pożyczek na małe kwoty. Twórca tej instytucji w 2006 r. został uhonorowany Nagrodą Nobla, bowiem wykazano, że udzielanie tej postaci pożyczek doprowadziło do poprawy standardu życia ludzi, wyjścia ich z biedy, rozpoczęcia nowego, na lepszym poziomie życia.

Intensywny rozwój chwilówek w Polsce

W Polsce intensywne powstawanie parabanków nastąpiło po 2010 r. Część jednak z pierwszych tej postaci firm przyjmowała online wnioski klienta, procesowała je zdalne, ale podpisanie umowy następowało już stacjonarnie w siedzibie pożyczkodawcy. Z biegiem czasu (lata 2010-2015) większość firm znacznie zmieniła swój proces udzielania pożyczek, obsługi bezpośredniej klientów. Mianowicie od wtedy większość parabanków całkowicie obsługuje wnioski pożyczkowe Klientów i udziela pożyczek online. Podpisanie umowy najczęściej odbywa się poprzez złożenie przez e-maila oświadczenia, że pożyczkobiorca akceptuje warunki umowy pożyczkowej i ją zawiera. Innym sposobem jest wysłanie przelewu np. 1 zł na wskazane konto pożyczkobiorcy, gdzie w tytule pożyczkobiorca wpisuje "Akceptuję warunki umowy nr.....”. W tym jednak okresie (2010-2015) nadal od strony produktowej parabanki w Polsce trudniły się w udzielaniu pożyczek krótkoterminowych na określone kwoty z krótkim terminem spłaty, np. jedynie 30, 60 dni.

Rozwój oferty produktowej parabanków po 2015 r.

Kolejny zasługujący na wyróżnienie okres w rozwoju działalności parabanków w Polsce to czas po 2015 r. Wówczas widać, że firmy te przystąpiły do modyfikacji swoich ofert produktowych. Firmy pożyczkowe zdecydowały, że będą nie tylko udzielać typowych chwilówek z 30,60 dniowym terminem spłaty, ale i innych produktów. W tym czasie w ofertach wielu firm pożyczkowych pojawiły się:

l pożyczki udzielane online, ale w systemie ratalnym, nawet o 120 miesięcznym terminie spłaty,

l larty kredytowe online, spłacane comiesięcznie na kwoty minimalne, a cała kwota do zwrotu dopiero po pewnym czasie np. 6 miesięcy,

l linie kredytowe online, funkcjonujące bardzo podobnie, jak pożyczka chwilówka spłacana w trybie ratalnym.

W tym momencie nastąpił znaczący rozwój parabanków, szersza oferta produktowa doprowadziła do tego, że główni rynkowi gracze znacznie zwiększyli swój wolumen Klientów, uzyskiwane dochody z prowadzonej działalności gospodarczej

Co determinowało rozwój parabanków na przestrzeni lat?

Analizując rozwój parabanków w Polsce na przestrzeni lat, możliwe jest wyróżnienie pewnego katalogu czynników, które implikował te zmiany. Po pierwsze to rosnące zainteresowanie produktami parabanków, postulaty klientów, rosnący popyt na te produkty sprawiały, że firmy pożyczkowe np. uruchamiały kolejne portale, rozszerzały zakres udzielanych pożyczek. Po drugie banki do dnia dzisiejszego nie wprowadziły produktów, które by miały cechy porównywalne do pożyczek online, więc parabanki mają w tym zakresie pozycję bezkonkurencyjną. W parabankach uzyskują środki finansowe ludzie, którym banki często odmawiają udzielenia pożyczki.

W przyszłości również należy spodziewać się, że udzielanie pożyczek online będzie cieszyło się dużym zainteresowaniem Polaków. Ludzie są ufniejsi wobec parabanków i chętniej (niż dawniej) decydują się na pożyczanie środków finansowych. Wiele prywatnych osób decyduje się na otwarcie parabanku i na zarabianie właśnie na pożyczaniu środków finansowych. Zatem, w perspektywie roku 2030 może dojść do znaczącego wzrostu liczby tej postaci podmiotów na polskim rynku.

Artykuł powstał przy współpracy z https://smartpozyczka.pl/.