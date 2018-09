Getin Bank na podium. Nagrody w prestiżowym konkursie w 3 kategoriach

Getin Bank po raz kolejny znalazł się w czołówce rankingu Przyjazny Bank Newsweeka, jednej z najważniejszych ocen jakości obsługi bankowej w Polsce. Getin Bank uplasował się na podium, aż w trzech kategoriach - zajął drugie miejsce w kategoriach „Banki w Internecie” i „Bankowość mobilna” oraz trzecie miejsce w kategorii „Bank dla Kowalskiego”.

W obszarze bankowości tradycyjnej, czyli w kategorii „Bank dla Kowalskiego” punktowane były przede wszystkim jakość usług oraz kompetencje i aktywność Pracowników. Podstawowymi kryteriami oceny usług internetowych i mobilnych były przyjazność procedur, funkcjonalność serwisów transakcyjnych oraz sprawność kanałów komunikacji z bankiem.

Trzeci raz na podium

- Getin Bank po raz trzeci z rzędu znalazł się na podium rankingu tygodnika Newsweek. To potwierdzenie, że nasza obecność w czołówce najlepszych banków w Polsce to nie zbieg okoliczności, a efekt realizowanej systematycznie Strategii i ciężkiej pracy całego zespołu. Kolejna znacząca nagroda w obszarze jakości obsługi to dla nas także wyraźny sygnał, że jesteśmy coraz bliżej celu, do którego dążymy – stworzenia banku relacyjnego - powiedział Tomasz Misiak, Członek Zarządu Getin Noble Banku. - Przyjazny Bank Newsweeka to nagroda, która motywuje nas do dalszego doskonalenia oferowanych przez Bank usług - dodał.

Tomasz Misiak, Członek Zarządu Getin Noble Banku

Nagrody za najlepszą jakość usług

Getin Bank jest regularnie doceniany za wysoką jakości obsługi. Nagroda Newsweeka jest powtórzeniem sukcesu z poprzedniego roku, kiedy to Bank okazał się liderem w kategorii „Banki w Internecie” i znalazł się na podium w kategoriach „Bankowość mobilna” oraz „Bank dla Kowalskiego”. W tym roku Getin Bank został także ponownie nagrodzony w prestiżowym rankingu Złoty Bankier, organizowanym przez dziennik Puls Biznesu oraz portal Bankier.pl. Bank zajął drugie miejsce w kategorii głównej Złoty Bank – najlepsza wielokanałowa jakość obsługi oraz trzecie miejsce w kategorii Bezpieczny Bank – Najlepsze praktyki.

- Nieustannie pracujemy nad poprawą jakości naszych usług. Aby te działania były skuteczne, istotne jest zrozumienie, że doskonalenie jakości wymaga zaangażowania całej organizacji, a nie tylko jednego obszaru. W ostatnich latach wprowadziliśmy istotne zmiany w sposobie obsługi, sprzedaży, a także uprościliśmy komunikację produktową. Wciąż szukamy optymalnych rozwiązań, zarówno z perspektywy Klientów, jak i Pracowników banku. Cieszy nas, że nasza praca przynosi efekty i jest to doceniane przez naszych Klientówi niezależnych ekspertów - mówi Żaneta Zugaj, Dyrektor Zarządzająca Obszarem Jakości Getin Noble Banku.

Bank oceniał tajemniczy klient

Ranking Przyjazny Bank Newsweeka był realizowany we współpracy z firmą doradczą Kantar Millward Brown. W ramach badania audytorzy przez kilka tygodni wizytowali oddziały kilkudziesięciu banków oraz testowali ich usługi on-line. Instytucje finansowe oceniano w kategoriach „Bank dla Kowalskiego”, „Banki w Internecie”, „Bankowość hipoteczna” oraz „Bankowość mobilna”.