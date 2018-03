Idealne miejsca pracy istnieją. Ranking najlepszych pracodawców w Polsce

Fot. lipik, Shutterstock

Która firma może pochwalić się tytułem Najlepszego Miejsca Pracy?

Wszystko zaczęło się blisko 40 lat temu w Nowym Jorku. Dwaj znani dziennikarze biznesowi Robert Levering i Milton Moskowitz zostali poproszeni, o napisanie książki o stu firmach w USA, w których najlepiej się pracuje. Mimo początkowych wątpliwości, czy aż tyle takich firm się znajdzie, dziennikarze podjęli się wyzwania, a efektem ich pracy były książki (pierwsza w 1984, a kolejna w 1988) pod tytułem „A Great Place to Work: What makes some employers so good - and most so bad”.

Na bazie tych doświadczeń powstał Great Place to Work® Institute, który rozpoczął publikację rankingów firm, tworzących wspaniałe miejsca pracy. Najpierw w Stanach Zjednoczonych i w Brazylii, a następnie również w innych państwach. Obecnie Instytut jest obecny w 45 krajach na całym świecie, a jego coroczne rankingi docierają do 25 mln czytelników.

Zaufanie to podstawa

Z przeprowadzanych od 25 lat badań w kilkudziesięciu krajach na świecie wynika, że mimo różnic kulturowych, dla pracowników najważniejsze są relacje panujące w firmie, wzajemne zaufanie, a nie checklisty, procedury czy standardowe benefity.

To w takich miejscach pracownicy czują, że są traktowani uczciwie i naprawdę angażują się w to, co robią. Z punktu widzenia menedżera zaś, idealne miejsce pracy to takie, gdzie osiąga się zamierzone cele, pracownicy dają z siebie wszystko, a cała firma tworzy jedną drużynę.

Najlepsze Miejsca Pracy w Polsce

Od 2009 roku firma Great Place to Work® podobne badania i rankingi przygotowuje w Polsce.

Podczas ubiegłorocznej polskiej edycji rankingu, pierwsze miejsce wśród firm małych (do 50 pracowników) zajęła firma Demant Technology Centre, wśród przedsiębiorstw średnich (do 500 zatrudnionych) Objectivity Bespoke Software Specialists. Natomiast wśród największych firm najlepszym miejscem pracy okazał się polski oddział Microsoftu.

Nowy ranking Najlepszych Miejsc Pracy

27 marca, w warszawskim Hotelu Bellotto (Pałac Prymasowski), odbędzie się dziesiąta, jubileuszowa gala Great Place to Work®, podczas której zostanie ogłoszona Lista Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce.

Partnerami strategicznymi Gali są Konfederacja Lewiatan i Global Compact Network Poland.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Elżbietę Rafalską, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Stowarzyszenie Kongres Kobiet oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.