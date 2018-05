Jak Polacy zarobią na emeryturę. Wiemy, w co będą inwestowane pieniądze z PPK

- W pewnym momencie polski rynek okaże się za mały dla polskich firm. Będą musiały wyjść na zewnątrz - mówi money.pl Ewa Małyszko, prezes PFR TFI. W zagranicznej ekspansji pośrednio będą też pomagać Pracownicze Plany Kapitałowe. Według rządu, rozruszają gospodarkę.

Pracownicze Plany Kapitałowe to rządowy pomysł na rozruszanie oszczędności Polaków. Idea jest prosta: co miesiąc każdy pracujący Polak będzie odkładał automatycznie część zarobionych pieniędzy. Do tego swoją część dorzuci pracodawca, a stawkę uzupełni premia od państwa. Pieniądze będą zarządzane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

- Według wszelkich badań podejmowanie decyzji finansowych jest dla ludzi niezwykle trudne. Już sama decyzja o oszczędzaniu i późniejszy wybór funduszy jest wyzwaniem - tłumaczy w rozmowie z money.pl Ewa Małyszko, prezes PFR TFI. Jak będą inwestowane zatem pieniądze?

Rozwiązaniem są właśnie fundusze zdefiniowanej daty. Ewa Małyszko wyjaśnia, że dopasowują one poziom ryzyka do wieku inwestującego. Na początku drogi fundusz będzie lokował więcej pieniędzy np. w akcje, które są bardziej ryzykowne, ale i zyskowniejsze. Z czasem jednak będzie przechodził do pewnych form, jak na przykład obligacje skarbu państwa.

- Żadnej decyzji nie trzeba będzie podejmować w trakcie oszczędzania w ramach PPK - zapewnia Małyszko. - Im więcej lat mamy, tym więcej bezpiecznych aktywów będzie w portfelu oszczędzającego - tłumaczy.

Co w ten sposób zyskają Polacy? Dodatkowe środki na starość. Co zyskuje gospodarka?

-. Kapitał, który pojawi się na rynku przełoży się na zwiększenie inwestycji. Nowe aktywa sprawią, że na rynku kapitałowym odważniej będą działać małe i średnie spółki - wskazuje.

Małyszko zwraca uwagę, że więcej inwestycji przełoży się również na zagraniczne plany polskich przedsiębiorstw. Coraz chętniej będą wychodziły poza granice kraju, bo będą miały dostęp do dodatkowego finansowania. W tym zakresie PFR TFI już od dawna działającą ofertę dla spółek - Fundusz Ekspansji Zagranicznej.

PFR TFI za pomocą Funduszu Ekspansji Zagranicznej dzieli z polskimi firmami ryzyko inwestycji w zagraniczne projekty i zapewnia współfinansowanie zagranicznych spółek zależnych należących do krajowych firm. Horyzont czasowy inwestycji funduszu jest dopasowany do specyfiki poszczególnych przedsięwzięć i zwykle zawiera się w przedziale od 5 do 7 lat.

Udział Funduszu Ekspansji Zagranicznej w finansowaniu projektu wynosi od kilku do nawet kilkudziesięciu milionów złotych. Maksymalnie jest to 49 proc. wartości całej inwestycji.