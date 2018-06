Jan Kulczyk, Georgio Armani, dr Oetker. Biznesmeni, którzy zaufali fundacjom rodzinnym

Sejm uchwalił ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która umożliwi płynną kontynuację działalności firmy po śmierci właściciela. To pierwszy krok w kierunku zapewnienia ciągłości rodzinnych firm. A co zrobić z biznesem, gdy twórca kończy swoją misję i przechodzi na emeryturę? Jak uchronić firmę przed podziałami między spadkobierców?

W Polsce właściciele firm rodzinnych nie mają wielu narzędzi do zabezpieczenia dzieła swego życia po tym, jak sami zdecydują się na emeryturę. Jednym z rozwiązań mogłyby być fundacje rodzinne. Aktualnie w Polsce nie ma możliwości powołania takiego typu jednostki organizacyjnej. Zagranicą sięgnęło po nie wielu... Giorgio Armani, Ikea, Rolex to tylko niektóre firmy zarządzane w ten sposób.

Na taki krok zdecydował się również Jan Kulczyk, jednak w tym celu musiał swoją fundację rodzinną założyć w Wiedniu, bo w Polsce, nie ma takiej możliwości.

To pokazuje, jak ważny to temat, gdyż brak odpowiednich regulacji w kraju może przyczynić się od odpływu kapitału z Polski i to nie małego.