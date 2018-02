Jeszcze nigdy Rosja nie sprzedawał tak złej ropy. Kupuje ją m.in. Orlen

Fot. Shutterstock/risteski goce Sankcje i niskie ceny ropy znacząco pogorszyły jakość rosyjskiego surowca

Nowy prezes PKN Orlen Daniel Obajtek ma poważny problem. Musi posprzątać bałagan, który zostawił po sobie Wojciech Jasiński. Chodzi o kontrakt na dostawy ropy naftowej z Rosji.

Wojciech Jasiński po powołaniu na stanowisko prezesa PKN Orlen zdołał doprowadzić do podpisania umowy z Rosjanami, która miała być sukcesem koncernu, a blokował ją wcześniej Jacek Krawiec. W dokumencie znalazły się niespotykane dotąd zapisy: rabat, elastyczność czy możliwość dostaw do rafinerii w Możejkach przez terminal w Butyndze.

Z umowy publicznie cieszył się szef rosyjskiego Rosneftu Igor Sieczyn uznawany za prawą rękę Władimira Putina. - Ten kontrakt demonstruje konkurencyjność rosyjskiego koncernu i gwarantuje obecność na tradycyjnych rynkach - chwalił się umową z Polakami szef Rosneftu Igor Sieczyn.

Dwa lata po podpisaniu dokumentu na jaw wyszedł poważny problem, który wyjątkowo szybko musi rozwiązać nowy prezes Daniel Obajtek. Zgodnie z umową kupujemy ze Wschodu 18 mln ton ropy rocznie. W razie potrzeby może być to 25,2 mln ton. Surowiec dostarczany przez Rosjan jest jednak coraz gorszej jakości. Regularnie wzrasta w niej zawartość siarki.

Siarka

Opisany kontrakt nie jest jedynym, na mocy którego kupujemy ropę od Rosjan. Polski koncern ma również umowę ze szwajcarskim przedstawicielstwem innej rosyjskiej spółki naftowej Tatneft. Na jej podtasawie przez trzy lata – do końca tego roku – musimy odbierać od 1,2 do 2,4 mln ton ropy rocznie.

Problemy z kontraktem zaczęły się bardzo szybko. Nałożone na Rosjan sankcje i niskie ceny ropy zmusiły koncerny do ograniczenia inwestycji w nowe złoża. Z tego powodu zintensyfikowano prace na starych złożach Syberii Zachodniej, które są coraz gorszej jakości. Zawartość siarki w surowcu zbliża się nawet do granicy wyznaczonej przez Rosjan.

W odpowiedzi na problem Rosjanie opracowali plan działań obejmujący utworzenie nowej, wysokozasiarczonej mieszanki pod nazwą Urals Heavy i jej przesył do portu w Ust-Łudze, a następnie sprzedaż drogą morską na rynkach międzynarodowych. Pozwoliłoby to nie mieszać surowca gorszej jakości z docelową ropą eksportową, która byłaby sprzedawana przez biegnący przez Polskę ropociąg Przyjaźń. Nowa odmiana ropy zawierałaby domieszkę ok. 2,3 proc siarki, podczas gdy eksportowa ropa Urals zawiera 1,5-1,7 proc. siarki.

Przeciw stworzeniu nowej odmiany zaprotestowała kompania naftowa Tatneft z Tatarstanu, ta sama, z którą kontrakt podpisał płocki Orlen. Sprzeciw nie dziwi, bo wiele złóż Tatneftu zawiera ropę o dużej zawartości siarki. W przypadku zidentyfikowania jej produktu jako Urals Heavy utrudniłoby to tatarskiemu koncernowi eksport ropy rurociągami, w tym także do Polski.

Odpowiedź Europy

Europejskie rafinerie w odpowiedzi na pomysł Rosjan zagroziły zmniejszeniem zakupów rosyjskiej ropy z powodu pogorszenia się jej jakości od początku tego roku. Rozmówcy agencji Reuters wprost przyznali, że przesyłana ze Wschodu ropa jest najgorsza w historii.

Problemu nie dostrzegają Rosjanie, choć zarówno rosyjskie ministerstwo energii, jak i operator rosyjskich rurociągów Transneft przyznali, że zasiarczenie ropy Urals osiąga poziom 1,8 proc. To górna granica dopuszczalna nawet przez rosyjską agencję standaryzacji Rosstandard. Dla Polaków może być to otwarcie drogi do renegocjacji kontraktu, a zarazem impulsem do prac nad dywersyfikacją kierunków dostaw.