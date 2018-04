Katowice, metropolia, Polska, Europa i świat – konteksty X Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Autorytety europejskiej i światowej polityki oraz gospodarki, przedstawiciele ministerstw polskiego rządu, reprezentanci biznesu, menedżerowie największych polskich firm – do grona prelegentów jubileuszowej 10. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC – European Economic Congress) dołączyli kolejni ważni eksperci i praktycy.Zaplanowane na 14-16 maja br. debaty w tym roku skoncentrują się m.in. wokół perspektyw wzrostu i konkurencyjności, rewolucji technologicznej z jej aktualnymi i przyszłymi skutkami, odpowiedzialności za środowisko, czy współpracy gospodarczej w ramach wolnego rynku – rozpatrywanych w lokalnym i globalnym kontekście

– Zainteresowanie tegorocznym Kongresem jest ogromne, 10. jubileuszowa edycja będzie pod każdym względem rekordowa. Przed nami ponad 150 sesji, z udziałem ponad 900 prelegentów. Spodziewamy się jeszcze większej niż przed rokiem liczby zarejestrowanych, cieszy nas również duża przedkongresowa aktywność mediów. Co warte podkreślenia, nigdy w historii Kongresu nie mieliśmy aż tak szerokiej obsady znamienitych gości z zagranicy – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Do Katowic przyjedzie Justin Yifu Lin, jeden z najbardziej znanych i najczęściej cytowanych chińskich ekonomistów i wpływowa postać globalnej ekonomii. Wiceprezes Banku Światowego w latach 2008-2012, był pierwszym naukowcem z tzw. krajów rozwijających się na tak wysokim stanowisku. Lin jest autorem prac naukowych i popularyzatorskich dotyczących gospodarki Chin, globalnego kryzysu finansowego, czy transformacji ekonomicznych współczesnego świata. Kojarzy się go przede wszystkim z takimi obszarami jak: architektura rynków finansowych i systemów podatkowych, czy kierunki modernizacji w przedsiębiorczości, w gospodarce i kulturze rolnej, w życiu miasta i wsi, ale przede wszystkim – z koncepcją Nowej Ekonomii Strukturalnej (NES), doktryny rewidującej liberalne postrzeganie roli państwa w gospodarce. Przedmowę do zbioru artykułów naukowych na ten temat pod redakcją Yifu Lina oraz prof. Alozjego Nowaka z Uniwersytetu Warszawskiego ("Nowa ekonomia strukturalna wobec krajów mniej zaawansowanych”) napisał nie kto inny jak premier Mateusz Morawiecki, dla którego strategia rozwojowa NES stanowi teoretyczny fundament.

– Polska staje w obliczu nowych wyzwań. Nowa ekonomia strukturalna i strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju są na nie odpowiedzią – czytamy w przedmowie.

Jednym z przedstawicieli światowego biznesu o globalnym zasięgu i potężnej skali będzie na Kongresie Joseph BenAmram, prezes MSD International GmbH, odpowiadający za działalność firmy w ponad stu krajach – Europie, Rosji, Afryce oraz na Bliskim Wschodzie. MSD (pod tą nazwą Merck funkcjonuje poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą) zasługuje na uwagę nie tylko ze względu na skalę (zatrudnia na całym świecie 68 tys. pracowników), ale i charakter działalności – nie tylko wytwarza, ale prowadzi badania nad innowacyjnymi lekami w wielu kluczowych obszarach terapeutycznych (choroby sercowo-naczyniowe, onkologia, choroby zakaźne), a także w zakresie biotechnologii. Tematowi biotechnologii, jako szansy rozwojowej także dla polskiej gospodarki, będzie poświęcona jedna z sesji Kongresu.

Bezpieczeństwo energetyczne, relacja między wytwarzaniem energii a polityką ochrony klimatu i technologiczna transformacja energetyki to od lat obowiązkowe tematy kolejnych edycji EKG.

Do grona dyskutantów dołączy gość z Litwy (ważnego partnera energetycznego Polski) – Žygimantas Vaiči?nas, minister energetyki oraz łotewski polityk Andris Piebalgs, unijny komisarz ds. energii

w latach 2004-2010 (przez kolejne cztery lata komisarz ds. rozwoju). Piebalgs był już gościem Kongresu, prezentując się m.in. jako zwolennik rozwoju infrastruktury dla wspólnego europejskiego rynku energii oraz wprowadzenia solidarności energetycznej w UE.

Wśród obecnych na Kongresie specjalistów i autorytetów w dziedzinie energii znajdzie się także Diego Pavía, prezes InnoEnergy, europejskiego generatora innowacji w sektorze zrównoważonej energii.

Już jego pierwsze doświadczenie zawodowe (1988) związane było ze start-upem Knowledge Engineering, zajmującym się przemysłowymi systemami sterowania, wykorzystującymi sztuczną inteligencję i sieci neuronowe.

Misją InnoEnergy jest zapewnienie twórcom innowacyjnych rozwiązań z obszaru zrównoważonej energii, elastycznych i dopasowanych do ich potrzeb źródeł funduszy, których potrzebują, żeby się rozwijać i osiągać sukcesy, budując przyszłość opartą na czystej energii. Wsparcie InnoEnergy wykracza poza obszar finansowy, obejmuje również marketing, strategie biznesowe, wzbogacone o pomoc mentorską ponad 300 partnerów sieci oraz zapewniające otwarty ekosystem innowacji.

Na Kongresie reprezentowane będą także tradycyjne branże europejskiego przemysłu, stale inwestujące w nowoczesne technologie.

Prezes zarządu i dyrektor generalny części wschodniej europejskiego segmentu wyrobów płaskich w ArcelorMittal, Sanjay Samaddar, zaczynał karierę w hutnictwie od aluminium, ale z przemysłem stalowym związany jest już od 15 lat, od 13 w polskich strukturach ArcelorMittal.

Wielokrotnie wypowiadał się na temat konkurencyjności hutnictwa w Europie – w kontekście wymagań polityki ochrony klimatu. Jego stanowisko będzie ważne także z punktu widzenia innych energochłonnych gałęzi produkcji.

Kolejny kongresowy gość, Marietje Schaake, deputowana do Parlamentu Europejskiego, specjalizuje się w problematyce międzynarodowej, prawach człowieka i migracjach.

Jubileuszowa, 10. Edycja Kongresu będzie miała również dużą reprezentację krajów afrykańskich, m.in. Rwandy, Ugandy, Kenii i Nigerii. Wśród gości z Afryki udział potwierdził John Musinguzi, doradca prezydenta Ugandy.

Do Katowic przyjedzie też Fred Hutchinson, prezes LNG Allies – organizacji non profit współdziałającej z amerykańską administracją. Łączy on wykształcenie i umiejętności prawnika, przedsiębiorcy oraz specjalisty ds. komunikacji i dziennikarza w obszarze energii, surowców naturalnych z doświadczeniem doradcy dla sektora publicznego i prywatnego. Jego spojrzenie na światowy rynek gazu i możliwości współpracy transatlantyckiej w tym segmencie może okazać się interesujące z uwagi na polskie

i europejskie nadzieje wiązane z amerykańskim gazem.

Wśród kongresowych gości z zagranicy znajdą się ponadto: Ian Brzeziński, amerykański ekspert ds. polityki zagranicznej i spraw wojskowych, doradca sekretarza obrony ds. Europy i NATO w administracji George W. Busha; Miguel Arias Ca?ete, komisarz Unii Europejskiej ds. polityki klimatycznej i energetycznej; Eckart von Klaeden, były bliski współpracownik Angeli Merkel, w latach 2009–2013 minister stanu w urzędzie kanclerskim, a obecnie szef departamentu polityki i stosunków zewnętrznych Daimler AG; Cecilia Malmström, komisarz UE ds. handlu; Justina Mutale, działaczka i liderka społeczna, animatorka wielu przedsięwzięć związanych ze statusem i perspektywami społeczno-gospodarczego rozwoju Afryki i afrykańskiej diaspory w świecie; Jorgos Papandreu, premier Grecji w latach 2009-2011; Iveta Radičová, premier Słowacji 2010-2012, pierwsza kobieta na tym stanowisku w historii południowego sąsiada Polski; Dominique Ristori, generalny dyrektor ds. energii, pracujący w Komisji Europejskiej od 1978 roku; Herman Van Rompuy, pierwszy stały przewodniczący Rady Europejskiej, były premier Belgii oraz Alexander Stubb, były premier Finlandii (2014-2015), minister finansów tego kraju, europejski negocjator z ramienia Finlandii, a obecnie wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Gośćmi Kongresu będą także przedstawiciele polskiego rządu i administracji oraz osoby zarządzające największymi polskimi firmami, które dzielić będą z organizatorami funkcję gospodarzy wydarzenia. W najważniejszych debatach Kongresu polski rząd będą reprezentowali: Jarosław Gowin, wiceprezes rady ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego; Henryk Kowalczyk, minister środowiska oraz Krzysztof Tchórzewski, minister energii.

Merytoryczny wkład w tegoroczny Kongres będą mieli także: Michał Kurtyka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii; Marek Magierowski, podsekretarz stanu ds. dyplomacji ekonomicznej, polityki amerykańskiej, azjatyckiej, afrykańskiej i bliskowschodniej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, a jednocześnie pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego oraz Tadeusz Kościński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Państwowe podmioty sektora energetyczno-paliwowego obecne na Kongresie to PGNiG i PGE Polska Grupa Energetyczna, reprezentowane przez prezesów – Piotra Woźniaka i Henryka Baranowskiego.

Przedstawicielami dużego biznesu sektora prywatnego będą m.in.: Dariusz Blocher, prezes Budimeksu; Tomasz Domogała, przewodniczący rady nadzorczej TDJ SA; Maciej Dyjas, Managing Partner, Griffin RE; Otto Preiss, Chief Operating Officer Digital w ABB oraz Maciej Witucki, prezes zarządu Work Service.

Reprezentantami sektora finansowego w Polsce będą prezesi: Brunon Bartkiewicz, ING Bank Śląski; Beata Daszyńska-Muzyczka, Bank Gospodarstwa Krajowego; Krzysztof Kalicki, Deutsche Bank Polska; a także Iwona Sroka, członkini rady nadzorczej Skarbiec TFI.

Od pierwszej edycji z Kongresem związany jest, jako przewodniczący rady programowej EKG, Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego i jego przewodniczący w latach 2009-2012, a w latach 1997-2001 premier polskiego rządu. Doświadczenie prof. Buzka jako europejskiego polityka i tym razem będzie ważne w trakcie kluczowych debat Kongresu – szczególne tych poświęconych przyszłości UE, nowym technologiom, czy europejskiemu rynkowi energii.

Po raz pierwszy EKG będzie organizowany w metropolii – honory gospodarzy będą pełnić Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Marcin Krupa, prezydent Katowic. Wraz z innymi przedstawicielami samorządu terytorialnego wezmą udział w bloku sesji dotyczących metropolii, inwestycji, przestrzeni miejskiej, czy transportu publicznego.

Wydarzeniem towarzyszącym 10. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego będzie trzecia odsłona European Start-up Days – przestrzeń otwartego dialogu pomiędzy start-upami, inwestorami, a organizacjami wsparcia biznesu. Autorzy ciekawych pomysłów na biznes mają szansę przedstawić swój start-up przed audytorium EEC, biorąc udział w konkursie Start-up Challenge. Areną dyskusji, spotkań, prezentacji i wymiany opinii w EKG i ESD będą równocześnie gmach Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach oraz bezpośrednio z nim połączona Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek.

Organizatorzy Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach kontynuować będą także projekt EEC – Liderzy Przyszłości (EEC – Leaders of Tomorrow), którego celem jest kreowanie i promowanie aktywnej postawy obywatelskiej oraz zwiększenie zaangażowania młodych osób w życiu publicznym.

W ramach wydarzeń towarzyszących EEC odbędą się również Fora Gospodarcze Europa Centralna – Afryka, Indie-Polska oraz ASEAN-Unia Europejska, a także panele poświęcone relacjom gospodarczym Europy i Japonii oraz Polski i Chin, Niemiec, USA, Zachodniego Bengalu.

Podczas gali towarzyszącej EEC nagrodzone zostaną najlepsze praktyki oraz sukcesy inwestycyjne w ramach konkursu Top Inwestycje Komunalne. W tegorocznej, siódmej edycji plebiscytu, na liście nominowanych znalazły się nie tylko klasyczne projekty komunalne, ale i proekologiczne projekty antysmogowe oraz inwestycje dotyczące smart cities.

W konkursie Inwestor bez granic nagrodzone zostaną z kolei zagraniczne firmy, inwestujące swój kapitał w Polsce oraz polskie firmy zdobywające światowe rynki.

Każdy, kto chce uczestniczyć w sesjach, debatach i spotkaniach największej konferencji biznesowej Europy Centralnej, powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej. Podstawowy udział w kongresie jest bezpłatny.

