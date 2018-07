Klapki Kubota za 200 zł. Internauci krytykują, a producentom marzy się polski Adidas

Fot. kubota Nowe Kuboty łączy ze starymi jedynie logo

Przez lata kojarzyły się z chińską taniochą, bazarem i „typowym Januszem”. Klapki Kubota to symbol kiczu lat dziewięćdziesiątych i pierwszej dekady XXI wieku. Pojawiła się jednak grupa osób, która chce to zmienić i z Kuboty zrobić globalną markę sportowej odzieży. Nie wszystkim się to podoba. W internecie wylała się fala hejtu.

Można śmiało stwierdzić, że przed dwiema dekadami klapki Kubota rozchodziły się w milionach par. Ich głównymi atutami była dostępność (można było je kupić na każdym bazarze) i cena. Była to najtańsza opcja wśród tego rodzaju obuwia - kosztowały kilka-kilkanaście złotych.



Niedawno internet obiegły informacje o wskrzeszeniu marki. Cena nowych klapek jednak zszokowała - 200 zł za parę. W internecie zawrzało.

"200 zł za kawałek skóry (nawet jeżeli super hiper eko), wy jesteście mocno niepoważni. Pewnie hipsterzy się skuszą i będą licytować, kto kupił drożej albo kto ma więcej par XD i te zdjęcia na instagramie, wow, no będzie się czym chwalić. "Chcemy przywrócić Polakom nasze "dobro narodowe”. KUBOTA to przecież coś więcej niż tylko klapki - to styl życia" - wy chyba chcecie sobie wypchać sakwy pieniędzmi od tych wszystkich naiwniaków, którzy to zamówią".

"Oryginalne klapki Kubota z pianki są dostępne na Allegro za 11zł OD ZAWSZE. Ta firma to jest jakiś żart i podróba legendy - prawdziwe Kuboty są produkowane nieprzerwanie od lat 90'"

To tylko niektóre z nieprzychylnych komentarzy na facebookowym profilu firmy.

Z założenia produkt polski

Producenci nowych "kubotów" starają się odpowiadać na zarzuty. Cierpliwie tłumaczą, że ich produkt znacznie różni się od pierwowzoru. Przede wszystkim jakością.

- Walczymy z tą falą hejtu osób, które ani nie miały tego produktu w rękach, ani nie przeczytały założeń naszej marki i po prostu krytykują. Zdarza się, że też mylą nasz produkt ze starymi "kubotami". Niektórzy myślą, że w tej cenie sprzedajemy stare "kuboty", co byłoby jakimś absurdem i jakąś nieuczciwością. To jest kompletnie inny produkt - wyjaśnia w rozmowie z money.pl Alina Sztoch z nowej firmy Kubota.

Tłumaczy, że ich produkt to nie chińszczyzna z poliuretanu, która przyjeżdża kontenerem za dwa dolary. Założenie jest takie, że nowe, produkowane w Polsce "kuboty" mają wyróżniać się jakością.

- Wszyscy płacą podatki w naszym kraju i zatrudniają osoby z naszego kraju. Współpracujemy z kilkoma podwykonawcami, którzy wspierają naszą produkcję - tłumaczy Alina Sztoch.

Jak wynika z materiałów prasowych firmy, produkcją zajmują się różni rzemieślnicy: wykonawca form obuwniczych, wykonawca podeszew, właściciel garbarni, konstruktor obuwia, szewcy i szwaczki.

Sentymentaliści i hipsterzy

Przedstawicielka firmy Kubota wyjaśnia, że ich produkty mają dotrzeć do osób, które lata dziewięćdziesiąte kojarzą raczej z dzieciństwem. Ma to być też marka dla zupełnie nowych odbiorców.

- Grupą docelową są wszyscy, którzy darzą sentymentem stare "kuboty", ale też młodsi ludzie, którzy interesują się modą i cenią sobie wygodne, wysokiej jakości produkty. A więc z jednej strony to osoby, które mają cudowne wspomnienia z lat dziewięćdziesiątych, z dzieciństwa, a z drugiej to zupełnie nowy klient, który chce kupować wygodne, fajne rzeczy produkowane w kraju - tłumaczy Alina Sztoch.

Zresztą samą firmę tworzą milienialsi. To cztery osoby między rocznikiem 85' a 91'.



Ich pomysł na marketing zdecydowanie odwołuje się do hipsterskich klimatów. Na zdjęciach promocyjnych marka puszcza oko do klientów: jest przaśnie - białe skarpetki do klepek i luźne dresy - ale wiadomo, że to żart.

W promocję zaangażowali się aktorzy z różnych pokoleń: Mirosław Zbrojewicz, Agnieszka Żulewska, Maciej Musiałowski. Zdaniem właścicieli firmy "po przyjacielsku".

- Dużo osób zaangażowało się w kampanię. Chcieli pomóc, bardzo podobał się im pomysł. Bazujemy na sentymencie i wspólnej misji. Oby tak się dalej udawało - przekonuje Alina Sztoch.



Stary nowy znak towarowy

Internauci zarzucają twórcom nowych "kubotów", że podszywają się pod znaną markę. Okazuje się tymczasem, że młodzi ludzie wykupili licencję na korzystanie ze znaku towarowego. Jego właścicielami są... Polacy.

- Polacy, którzy wyjechali do Chin, szukając produktu, który mogliby sprzedawać w tych szalonych latach kapitalizmu. Wybór padł wtedy na klapki. Zastrzegli ten znak w Polsce i są właścicielami jego od początku lat 90. Porozumieliśmy się, że robimy rebranding, reaktywację marki - wyjaśnia Alina Sztoch.

Przekonuje, że "starzy właściciele" doskonale znają plan dotyczący odnowienia "kubotów" i kibicują w działaniach.

Na razie młodzi przedsiębiorcy nie chcą ujawniać, ile udało im się sprzedać i jak duże jest zainteresowanie. Informują jedynie, że początki były trudne, choć teraz wszystko zaczęło się dynamicznie rozkręcać. O liczbach obiecują porozmawiać, ale dopiero po sezonie letnim. Wtedy dowiemy się, czy Polacy są w stanie zapłacić za Kuboty 200 zł.

Alina Sztoch wierzy, że marka ma ogromy potencjał.

- Zwrotka z rynku i potencjał marketingowy, który został potwierdzony, uświadomił nam, jak mogłaby ta marka wyglądać, gdyby były poważne pieniądze na stole. Wiele osób mówiło o polskim Adidasie. Nam marzy się polski Adidas i można iść w stronę odzieży, czy innych butów. Teraz chcielibyśmy znaleźć inwestora, który pomógłby nam wypłynąć na szersze wody i wprowadzić produkt na przykład na rynek niemiecki - snuje ambitne plany jedna z pomysłodawców nowych "kubotów".

