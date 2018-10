Koniec nielegalnej sprzedaży paliw? Orlen z rekordowymi wpłatami do budżetu

Fot. PETRAS MALUKAS Tylko w ciągu 6 miesięcy tego roku PKN ORLEN wpłacił do budżetu państwa blisko 17 mld zł w związku ze sprzedażą paliw - oświadczył prezes PKN Orlen

O ponad 25 proc., czyli o około 7 mld zł wzrosły wpływy do budżetu państwa w 2017 r. z tytułu sprzedaży realizowanej przez PKN ORLEN, w porównaniu z 2015 rokiem. Jak to możliwe? Spółka tłumaczy to wzrostem legalnej sprzedaży paliw. To pokazuje jak wymierne efekty dają wdrożone i skutecznie egzekwowane przepisy mające na celu wyeliminowanie szarej strefy.

Wprowadzony przez rząd w 2016 r. tzw. pakiet paliwowy miał na celu ograniczenie szarej strefy w branży paliwowej. Pomijając efekt wzrostu gospodarczego PKN ORLEN szacuje, że dzięki skutecznej walce z szarą strefą legalny rynek oleju napędowego (ON) powiększył się o ok.30 proc, co było jednym z głównych czynników pozytywnie wpływających na wyniki finansowe GK ORLEN w okresie ostatnich dwóch lat. Przełożyło się także bezpośrednio na wzrost wpływów do budżetu państwa.

6 miesięcy i 17 miliardów

- Tylko w ciągu 6 miesięcy tego roku PKN ORLEN wpłacił do budżetu państwa blisko 17 mld zł w związku ze sprzedażą paliw. Tak znacząca kwota tylko po pierwszym półroczu to efekt uszczelnienia szarej strefy w obrocie paliwami. Oznacza to, że przygotowane i wdrożone przez premiera Mateusza Morawieckiego przepisy w tym zakresie działają i są skutecznie egzekwowane - powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Rosnący udział szarej strefy w rynku paliw był jednym z kluczowych problemów ich producentów w ostatnich latach. W latach 2012-2016 nie było żadnych przesłanek, które uzasadniałyby tak niski poziom konsumpcji jaki był oficjalnie raportowany.

20 procent paliw w szarej strefie

Porównanie trendu konsumpcji pomiędzy latami 2011 i 2017 wskazuje, że faktyczna konsumpcja ON w latach 2012-2016 musiała być zdecydowanie wyższa. To oznacza, że szara strefa w szczytowym okresie tj. latach 2014-2015 prawdopodobnie przekraczała 3 mln ton tj. ponad 20 proc. rynku.