Wody Polskie rozpiszą przetarg na urządzenia mierzące zużycie wody, dopiero gdy pojawi się umożliwiające to rozporządzenie - zapowiada prezes instytucji Przemysław Daca. Nie chce komentować zarzutów jednego z producentów tych urządzeń dotyczących działań Wód Polskich. Do zakupu urządzeń pomiarowych zobowiązuje nas ustawa, mamy na to jeszcze trzy lata - mówi.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl