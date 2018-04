Kontrowersyjna kampania reklamowa. Kupuj mieszkanie na osiedlu "dobrych ludzi"

Fot. Materiały Prasowe

"Dobrzy ludzie powinni mieszkać w dobrym miejscu". Czyli jak deweloperzy zamiast chwalić się konkretnymi osiągnięciami sprzedają nam bajkę o wiecznej arkadii i złym wilku, który czeka za jej rogiem.

"Nie było łatwo. 600 tys. euro to jednak dużo pieniędzy. Nie miałem cienia wątpliwości, że muszę odmówić" – mówi były pływak, Bartosz Kizierowski w reklamie firmy deweloperskiej Dom Development. Pomińmy już, że copywriter, który przygotował ten tekst powinien wrócić do liceum na lekcje logiki (co to znaczy, że „nie było łatwo”, choć jednak bohater nie miał „cienia wątpliwości”?) i zastanówmy się, co też ma nam ta reklama przekazać?

Kizierowski był swego czasu dość znanym sportowcem. Kilkanaście lat temu, kiedy polscy pływacy z Otylią Jędrzejczak na czele przywozili worki medali z mistrzostw Europy czy świata, Kizierowski był członkiem tej ekipy. Nie byle jakim – dwukrotnie zdobył złoto na mistrzostwach Europy (w 2002 r. w Berlinie i cztery lata później w Budapeszcie). Był nawet chorążym polskiej reprezentacji na otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Atenach.

Zasłynął jednak nie tylko wyczynami na basenach. W 2005 r. odmówił szejkom z Kataru propozycji reprezentowania emiratu na olimpijskich arenach. Maleńki, arabski kraj znany jest z czegoś, co przeciwnicy nazywają „sportowym kłusownictwem” a mianowicie sprowadzania za pieniądze utalentowanych sportowców z innych krajów, aby przywdziali jego barwy. Zapukali także do drzwi Kizierowskiego, któremu oferowali 600 tys. euro. Polski pływak odmówił.

Teraz odbija sobie tę decyzję udziałem w kampanii reklamowej Dom Development. I nie ma w tym absolutnie nic nagannego. Problemem jest sama kampania.

Oprócz Kizierowskiego występuje w niej także znana aktorka Kinga Preis. Ona z kolei opowiada o swojej działalności w ramach której zabiera matki dzieci z hospicjów do kina. Dzięki temu choć przez jeden wieczór mogą zapomnieć o smutnej codzienności.

Poza tym w kampanii "Dobrzy ludzie powinni mieszkać w dobrym miejscu" występują tzw. zwykli Polacy. Dowiadujemy się o jednym z nich, że jest dobry, bo nie zakłóca ciszy nocnej. Cnotą innej osoby jest nie wyrzucanie jedzenia. Zaletą ostatniej jest z kolei to, że... nigdy nie parkuje na miejscu sąsiada.

Swoją drogą w ten sposób deweloper, najpewniej nieświadomie, dotknął jednego z najbardziej palących problemów, jakie na nowych osiedlach jest współżycie sąsiedzkie i zaciekła obrona spraw pojmowanych jako niezbywalne dla poczucia własnego prestiżu. Rozumiemy jednak, że takie rzeczy to nie na osiedlach Dom Development. Tam mieszkają przecież tylko „dobrzy ludzie”.

Kampania Dom Development odbywa się pod hasłem „Dobrzy ludzie powinni mieszkać w dobrym miejscu”. Wiemy już kim są dobrzy ludzie i jeśli na osiedlu Dom Development, na którym oni mieszkają, ktoś zajmie nam nasze miejsce parkingowe to na pewno nie będzie to sympatyczna pani z reklamowego prospektu, która nigdy tego nie robi. Weźmy teraz pod lupę te „dobre miejsce”. Czy są to np. inwestycje firmy na Białołęce, o której można powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, że jest to "dobre miejsce". Przynajmniej do mieszkania. Dzielnica jest od lat symbolem suburbanizacji po polsku.

Miasto rozlewa się tam na działkach będących dawnymi terenami wiejskimi. Nie ma mowy o żadnym planowaniu przestrzennym. Nowe osiedla powstają na obrysie działek rolniczych. Są ogromne trudności infrastrukturalne, które tylko się pogłębiają. Brakuje autobusów, tramwajów, przedszkoli, żłobków... To brak inwestycji, który będzie odbijać się jeszcze wiele lat czkawką.

W dodatku domy, które miały być oazą na przedmieściach, okazują się budynkami zlokalizowanymi w gęsto zabudowanym terenie, który przywodzi na myśl rozwiązania rodem z XIX w. Po co to jednak pisać, skoro lepiej pochwalić się, że na swoje osiedla wprowadza się "elementy sztuki"?

Deweloperzy zamiast domów próbują Polakom sprzedawać marzenia i prestiż. Nic dziwnego. Bardziej opłaca się wmówić ludziom, że kupując mieszkania tu a nie indziej są "lepsi" niż po prostu zapewnić im porządne miejsce zamieszkania.

