Kto zarabia na "Koronie Królów"? Seriale to skuteczny sposób na promocję

Seriale biją rekordy popularności, a to oznacza... okazję do zarobku. Choć polskim produkcjom wciąż daleko do zagranicznych hitów kasowych, takich jak "Gra o Tron" czy "Breaking Bad", to jednak najnowsze realizacje krajowych stacji przyciągają zainteresowanie reklamodawców i miast, które chcą zaistnieć na ogólnokrajowej antenie.

Wybór miejsca do realizacji serialu telewizyjnego coraz rzadziej jest kwestią przypadku. Miasta płacą, i to nie mało, by w serialach telewizyjnych o nich wspominano, pokazywano lub by toczyła się tam akcja. A to dlatego, że obok product placement równie atrakcyjny jest city placement, czyli lokowanie marki miasta.

Przykłady? Bobolice, które zarobić chcą na najgłośniejszym ostatnio polskim serialu - "Koronie Królów", czy Rybnik, który zainwestował w swoją obecność w "Diagnozie".

To tylko pierwsze przykłady z brzegu. Obecnie wręcz normą jest płacenie za promocję miejsc w filmach i serialach. Generuje to ruch turystyczny, np. śladami miejsc czy bohaterów. Przynosi też korzyści w formie ekwiwalentu reklamowego w mediach. Sprawdziliśmy, na ile i komu się to opłaca.