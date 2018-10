Berlin Döner Kebap to królowie kebabu z Pomorza. Z Berlinem nie mają wiele wspólnego

Fot. Berlin Döner Kebap Sieć spod Szczecina zatrudnia ponad 500 osób

Gdyby nazywali się Mierzyn Döner Kebap lub Międzyzdroje Döner Kebap, to pewnie nie mieliby tylu klientów. Ale dzięki nawiązującej do stolicy kebabu nazwie, królowie tej przekąski z Pomorza podbijają cała Polskę i otwierają restaurację za restauracją.

Berlin Döner Kebap to prawdziwa kebabowa potęga - firma ma już 43 restauracje na terenie całej Polski. Niebawem powstaną kolejne - jeszcze w październiku planowane są otwarcia punktów w Gorzowie Wielkopolskim oraz w warszawskim centrum handlowym Promenada. W tej chwili 28 punktów działa na zasadzie franczyzy, 15 restauracji to natomiast własność firmy. Ile osób pracuje w sieci? Firma dokładnych danych nie jest w stanie podać, ale szacuje, że łącznie z Berlin Döner Kebap związanych jest ponad 500 osób. Sytuacja finansowa to natomiast już ścisła tajemnica firmy.

Berlin Döner Kebap. Jak z Berlina, choć z Mierzyna

Berlin Döner Kebap ze stolicą Niemiec nie ma wiele wspólnego. Pierwszy punkt firmy powstał w 1998 roku w Międzyzdrojach. Obecnie siedziba firmy mieści się w Mierzynie na przedmieściach Szczecina. I to właśnie w stolicy Pomorza Zachodniego Berlin Döner Kebap jest najmocniejszy - ma tam aż dziewięć punktów. 6 restauracji firma ma w Poznaniu, pięć w Trójmieście i okolicach, cztery w Łodzi i trzy w Warszawie.

Kebaby spod Szczecina dotarły nawet do Krakowa - firma ma tam dwa punkty. Berlin Döner Kebap nie zapomina też o nadmorskich korzeniach - dwie restauracje są w Międzyzdrojach, jedna mieści się natomiast w Świnoujściu.

Skąd więc ten Berlin w nazwie? Niemiecka metropolia jest uznawana za światową stolicę kebabów. Choć ta przekąska była na Bliskim Wschodzie znana od wieków, to dopiero tureccy imigranci w latach 70-tych zainteresowali nią Zachód. Zaczęło się właśnie od Berlina, a ściślej mówiąc - od Berlina Zachodniego. To tam przybywali imigranci z Turcji od lat 60. XX wieku i bynajmniej nie chcieli porzucać swojej kuchni na rzecz niemieckich kiełbas. Okazało się, że i Niemcy szybko polubili kebaby prawie tak samo jak swoje tradycyjne potrawy. A z Berlina kebab szybko trafił do największych miast w całej Europie. Od lat 90. podbija również Polskę. "Berlińska" nazwa to więc po prostu chwyt marketingowy.



Berlin Döner Kebap

Czy klienci Berlin Döner Kebap zdają sobie sprawę, że kebab jest z Mierzyna, a nie z Berlina? Przedstawiciele firmy nie są w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo nie mają żadnych badań na ten temat. Jednak zapewniają, że berliński kebab nie jest berliński tylko z nazwy. - Przez lata podpatrywaliśmy niemieckie standardy, wybierając najlepsze z nich i przenosząc je na polski rynek. Posiadamy unikalne standardy przygotowania, mamy produkty, które są przygotowywane specjalne dla nas - to wołowina i mięso bez GMO i antybiotyków. Nasze warzywa są codziennie świeżo krojone, a sosy przygotowywane według własnych receptur. Wyróżniamy się więc głównie pod względem jakości produktu końcowego - zapewnia w rozmowie z money.pl Joanna Kryger, specjalista ds. marketingu z Berlin Döner Kebap.

Berlin Döner Kebap



A może Berlin Döner Kebap ruszy na podbój Berlina?

Skoro restauracje sieci są już w całej Polsce, to może czas na ekspansję zagraniczną? - Nasza marka jest jak najbardziej otwarta na ekspansje zagraniczne. W dużej mierze zależy to od franczyzobiorcy i wybranej lokalizacji. My ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby taka współpraca układała się pomyślnie - mówi nam Joanna Kryger.

