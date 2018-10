Krzysztof Bachta nowym wiceprezesem zarządu Alior Banku

Fot. ANDRZEJ STAWINSKI/REPORTER - Alior Bank jest jednym z najbardziej innowacyjnych banków w Polsce. – mówi wiceprezes Krzysztof Bachta.

Nowy wiceprezes Alior Banku Krzysztof Bachta to menedżer z wieloletnim doświadczeniem w sektorze finansowym, który odpowiadał za nadzór biznesowy nad segmentem bankowym w Grupie PZU oraz transakcje fuzji i przejęć, w tym za projekt nabycia akcji Banku Pekao SA. Bezpośrednio przed nominacją na członka zarządu Alior Banku pełnił funkcję dyrektora zarządzającego ds. strategii i rozwoju w Grupie PZU.

Jako współtwórca strategii „Nowe PZU” koordynował prace nad jej przygotowaniem i operacjonalizacją. Zajmował się wówczas m.in. monitorowaniem wyników finansowych oraz pozycji rynkowej banków. Odpowiadał za przygotowanie operacyjne do przejęcia kontroli nad Bankiem Pekao, w tym wdrożenie mechanizmów zarządzania korporacyjnego oraz wymiany informacji dla celów zarządczych i rachunkowych, jak również zarządzanie ryzykiem. Nadzorował także sporządzanie szczegółowego planu realizacji synergii ze współpracy z Bankiem Pekao, a następnie kierował projektem wdrożenia synergii w zakresie bancassurance, assurbanking (pozyskiwania klientów dla Banku przez PZU) oraz procesem redukcji kosztów.



- W imieniu rady nadzorczej dziękuję pani prezes Katarzynie Sułkowskiej za jej ogromny wkład w budowanie pozycji rynkowej Alior Banku. Zdecydowaliśmy się powołać na stanowisko wiceprezesa zarządu Banku Krzysztofa Bachtę, doświadczonego managera z branży finansowej. Wybór ten należy traktować jako wzmocnienie kompetencji i odpowiedzialności głównego akcjonariusza za przyszłość Alior Banku. Rada nadzorcza dołoży wszelkich starań, by zmiana ta wpłynęła pozytywnie na realizację długoterminowej strategii i – w perspektywie – wzrost wartości dla akcjonariuszy - powiedział Tomasz Kulik, przewodniczący rady nadzorczej Alior Banku.- Alior Bank jest jednym z najbardziej innowacyjnych banków w Polsce. Miałem okazję współpracować z Alior Bankiem i zawsze spotykałem ludzi zaangażowanych, bezpośrednich i nastawionych na osiąganie wyników. Do tego bardzo kreatywnych i szukających nowych rozwiązań. Dołączenie do zespołu Banku jest dla mnie dużym wyróżnieniem i zaszczytem – powiedział wiceprezes Krzysztof Bachta. - Alior Bank ma bardzo dobrą strategię z ambitnymi celami oraz wychodzącą naprzeciw trendom w sektorze. W najbliższym czasie będę chciał szczegółowo zapoznać się z wyzwaniami związanymi z jej wdrożeniem. Z mojego doświadczenia wiem, że najtrudniejsze jest przekładanie haseł strategii na konkretne inicjatywy oraz rezultaty biznesowe. Uważam, że założenia strategii „Cyfrowego buntownika” zostały dobrze podsumowane w tych dwóch słowach. Moim zadaniem będzie dbanie o to, żeby decyzje i działania podejmowane w banku sukcesywnie ją realizowały - dodał.W latach 2007-2010 z ramienia The Boston Consulting Group Krzysztof Bachta doradzał czołowym polskim bankom w zakresie tworzenia, planowania i wdrażania strategii. Realizował także projekty związane z wdrażaniem inicjatyw wzrostowych w bankach detalicznych, budową modeli ryzyka kredytowego, analiz związanych z potencjalnymi przejęciami czy redukcją kosztów. Karierę zawodową rozpoczął w 2003 roku w Ernst&Young Polska.Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada dyplom CEMS Master in International Management uzyskany na Universita' Luigi Bocconi w Mediolanie. Ukończył Advanced Management Program na IESE Business School University of Navarra.Krzysztof Bachta będzie kierował pracami zarządu jako wiceprezes do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na objęcie funkcji prezesa zarządu Banku.