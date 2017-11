Trzydziestka na karku i setki milionów na koncie. Oto najmłodsi z najbogatszych

Jak co roku tygodnik "Wprost" opublikował swoje zestawienie "40 przed 40-tką", czyli najmłodszych milionerów w kraju. Bilet wstępu do tego zamożnego grona jest coraz droższy. W tym roku, by się do niego dostać, trzeba było mieć o połowę więcej niż w 2016 r., bo 49 mln zł. Kto znalazł się w zestawieniu?