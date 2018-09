Leasing komputera do firmy za 100 złotych miesięcznie. Tak tanio jeszcze nie było

Fot. Pexels.com

Kiedy prowadzisz biznes, od komputera wymagasz dwóch rzeczy – niezawodności i niskiej ceny. I chociaż mogłoby się wydawać, że jedno wyklucza drugie – jest rozwiązanie, które łączy te dwie cechy. To leasing komputera. Już za 100 złotych miesięcznie możesz cieszyć się nowoczesnym sprzętem, a dodatkowo – wszystkie wydatki z tym związane możesz wrzucić w koszty prowadzenia działalności.

Komputer w firmie jest po to, żeby ułatwić pracę przedsiębiorcy, a nie dodawać mu jej. Najprościej jest niezawodny sprzęt kupić. Problem w tym, że gdy zaczynasz prowadzić biznes, wydanie tysięcy złotych to kłopot – szczególnie gdy takich komputerów trzeba kupić kilka. Początkująca firma może mieć również problem z otrzymaniem kredytu. Nawet jeśli uda się go zdobyć, obniża on naszą zdolność kredytową. Rozwiązaniem problemu jest leasing. Wówczas za dobrej jakości komputer do pracy zapłacimy zaledwie 100 złotych miesięcznie.

Komputer w leasingu. Jak to działa?

Leasing to forma wypożyczenia sprzętu za ustaloną miesięczną opłatę. Od tradycyjnej wypożyczalni różni się tym, że leasingodawca (wyspecjalizowana firma leasingowa) pozwala leasingobiorcy (przedsiębiorcy) wybrać taki sprzęt, jaki mu odpowiada i go dla niego kupuje. Otrzymujemy więc nowy komputer, dokładnie taki, na jaki się zdecydujemy.

Ile to kosztuje? Najpierw wnosimy leasingową opłatę wstępną, zwykle około 10 procent wartości sprzętu. Potem płacimy co miesiąc raty leasingu, a na końcu możemy zdecydować – wykupić komputer (zwykle za symboliczną kwotę) lub oddać go leasingodawcy.

Jeśli zwrócimy sprzęt, możemy podpisać kolejną umowę leasingu, dzięki czemu np. co 2 lata dostajemy nowy komputer. Po co? Elektronika starzeje się bardzo szybko, a do tego bywa zawodna. Do tego w ramach leasingu mamy zapewnioną szybką pomoc serwisu, byśmy nie zostali pozbawieni sprzętu do pracy.

Gdzie szukać komputerów, które można kupić w leasingu? Tak działa m.in. sieć x-kom.pl, gdzie na stronie internetowej można znaleźć interesujący nas sprzęt i od razu obliczyć koszty leasingu.

Leasing komputera. Za 100 złotych miesięcznie

Z wyliczeń - z wykorzystaniem kalkulatora leasingowego wspomnianego sklepu - wynika, że aby miesięczna rata wynosiła równo 100 zł netto możemy wybrać komputer dla firmy o wartości 2460 zł netto (2922,70 brutto), przy umowie na 24 miesiące. Poszukajmy więc sprzętu, który spełnia te wymogi.

Na początek leasing laptopa. Za 87,21 zł netto możemy wybrać Lenovo Ideapad 330s-15.

Komputer wyposażony w najnowocześniejszy procesor Intel Core i5 ósmej generacji świetnie nadaje się do pracy i rozrywki. Moc może być zwiększona dzięki zastosowanej technologii Intel Turbo Boost 2.0, która przyspiesza taktowanie zegarów w przypadku większego zapotrzebowania. Całości dopełnia ekran Full HD 15,6 cala z matową matrycą oraz bateria pozwalająca na nieprzerwaną pracę przez 7 godzin bez ładowania.

Co ważne zastosowana technologia Rapid Charge pozwala w 15 minut naładować baterię do poziomu wystarczającego na kontynuowanie pracy przez 7 godzin. Całość pracuje w systemie Windows 10 w wersji Home.

Jaki jest koszt leasingu tego laptopa? 207,23 zł wpłaty początkowej a potem 24 raty po 87,21 zł miesięcznie. Po tym czasie można wykupić sprzęt za 20,72 zł (wszystkie kwoty netto).

Dla tych, którzy potrzebują wydajniejszego komputera stacjonarnego do biura dobrym rozwiązaniem będzie oferowany przez x-kom komputer Picasso 200.

Wyposażono go w sześciordzeniowy procesor Intel Core i5-840 – to również ósma generacja tych słynących z wydajności układów. Maszyna współpracuje z grafiką Intel UHD, która znakomicie sobie radzi z filmami 4k. To oznacza, że na tym komputerze obróbka wideo, czy multimediów potrzebnych w firmie, nie będzie stanowiła żadnego problemu.

Ten duet wspomaga pamięć Intel Optane. To inteligentne oprogramowanie sprawia, że system automatycznie uczy się zachowań użytkownika przyspieszając wykonywanie najczęstszych zadań.

Dodajmy jeszcze, że ten komputer dla firmy jest także – co nie jest oczywistością – ładny. Minimalistyczna, stalowa obudowa będzie elegancko wyglądała na każdym biurku. Żeby tak się stało trzeba mieć jedynie 215,37 zł na wpłatę początkową, a potem co miesiąc płacić ratę leasingu wynoszącą 90,63 zł.

Do tego doliczyć trzeba monitor, który oczywiście też można wziąć w leasing. Za 486 zł netto można kupić monitor Samsunga z zakrzywionym ekranem - idealny do tego zestawu.

Dorzucenie monitora do leasingu oznacza wzrost wpłaty początkowej o jedynie 48 złotych i ratę leasingu wyższą o 20 zł miesięcznie.

Podatkowe korzyści z leasingu

Leasing komputera to nie tylko najprostszy sposób na tanie pozyskanie sprzętu do pracy, ale też najprostsza formuła finansowania do rozliczeń z fiskusem. Nie ma tu konieczności amortyzacji, wpisów do ewidencji środków trwałych czy oddzielnego rozliczania odsetek kredytu. Wystarczy tylko ratę leasingu doliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a VAT – rozliczyć na zasadach ogólnych. To wszystko, żadnych dodatkowych kosztów czy zabiegów księgowych.

Niezależnie więc od tego, czy jesteś grafikiem, masz kwiaciarnię, dużo podróżujesz, prowadzisz prezentacje czy handlujesz w internecie – za niewielką miesięczną opłatę możesz pracować na nowoczesnym sprzęcie, nie martwiąc się o kredyt, serwis czy konieczność zakupu nowego komputera kiedy ten poprzedni przestanie spełniać twoje oczekiwania.