Lenovo ThinkPad T580 – nowa definicja laptopa dla biznesu

Dynamicznie zmieniająca się technologia otwiera przed biznesem nowe kierunki rozwoju. Żeby w pełni skorzystać z nadarzających się szans, potrzebujemy niezawodnego narzędzia, które spełni nasze rosnące oczekiwania.

Nowy Lenovo ThinkPad T580 nie tylko nadąża za biznesowymi potrzebami, ale też kreuje nowe standardy. Co kryje w sobie nowy laptop z bardzo cenionej serii T?

Lenovo wprowadzając na rynek ThinkPad T580 na nowo definiuje pojęcie notebooka idealnego, spełniającego najśmielsze oczekiwania pracujących na najwyższych obrotach profesjonalistów.

Cyberbezpieczeństwo – solidne fundamenty zabezpieczeń

W czasach wycieków danych i cyberataków, staliśmy się szczególnie wrażliwi na kwestie bezpieczeństwa biznesowego w sieci. Nowy Lenovo ThinkPad T580 kontynuuje kierunek, w którym zmierzały poprzednie modele laptopów ThinkPad poprzez wielopoziomowe zabezpieczenia. Zacznijmy od ThinkShutter, czyli od przesuwanej zasłonki na wbudowaną kamerkę internetową. Ta malutka pokrywa to genialne rozwiązanie gwarantujące nam prywatność i ochronę przed podglądającymi nas cyberprzestępcami.

Lenovo w nowych laptopach z serii T zapewnia super wygodne i bezpieczne logowanie się za pomocą czytnika linii papilarnych. Producent podkreśla uwierzytelnianie logowania wraz z zaawansowaną technologią antyspamową jako bardzo istotny atut sprzętu i trudno z tym polemizować.

Nieodłączną i bardzo delikatną sferą biznesową jest ciągłe operowanie danymi i finansami organizacji w Internecie. Przelewy online potrzebują szczególnej ochrony oraz wymagają zapamiętywania i częstych zmian haseł. Z pomocą przychodzi tutaj funkcja FIDO-Fast Identity Online - authentication w laptopach najnowszej generacji ThinkPad. FIDO umieszcza informacje o użytkownikach i danych w trzech bezpiecznych warstwach, dzięki czemu sprawia, że praca online jest bezpieczniejsza i łatwiejsza. To globalne rozwiązanie zapewnia także większe bezpieczeństwo usług internetowych i obniża koszty działalności.

Nowy kierunek dla wydajności

Zależy nam, żeby nasz biznes kojarzył się z szybkością i produktywnością. Tego samego oczekujemy od sprzętu, na którym pracujemy na co dzień. Ultra wydajność to niemal sztandarowa cecha laptopów Lenovo. Co zapewnia T580 taką niezawodność? Przede wszystkim najnowszy procesor Intel® Core (TM) i7 8 generacji, który nie tylko przyspiesza sprzęt o 40%, ale również podwaja pamięć podręczną. Wspierany przez zwiększoną wydajność i szybkość pamięci DDR4 (do 32 GB), T580 otrzymuje moc komputera stacjonarnego, przy jednoczesnej lekkości i wygodzie świetnie zaprojektowanego laptopa.

Absolutna przyjemność pracy

Naprawdę warto zatrzymać się na wyglądzie i lekkości użytkowania nowego ThinkPada. Recenzenci i użytkownicy sprzętu nie mogą się go nachwalić za to, jak bardzo jest wygodny. Można bez żadnego problemu otwierać go jedną ręką, co przy innych laptopach jest praktycznie niemożliwe. Elegancki wygląd, matowe czarne wykończenie, i nieduża grubość sprawiają, że laptop jest niezwykle przyjemny dla oka i wygodny w użyciu. Szybko pokochamy jego wagę – niecałe 2 kg to praktycznie nieodczuwalny ciężar, co jest bardzo ważne przy częstym przemieszczaniu się po biurze i podczas wyjazdowych spotkań.

Niewątpliwie, warto też zwrócić uwagę na klawiaturę, która już w poprzednich modelach ThinkPada była wychwalana za niesamowitą wygodę i funkcję podświetlenia. To, co na pewno docenimy w pracy na T580 to zarówno obraz jak i dźwięk. Wbudowane na spodzie sprzętu głośniki stereo Dolby Audio Premium, zapewnią nam świetną jakość dźwięku z przyzwoitym poziomem basu. Obraz, który widzimy na 15-calowym ekranie, to ostrość, głębia i pięknie ustawione kontrasty. Wbudowana kamera 720p HD wprowadzi nas na nowy poziom połączeń video i przybliża nam pełnię możliwości korzystania z biznesowych webinarów.

Dotykowy ekran to dodatkowa funkcja, którą możemy sobie wybrać przy zakupie tego laptopa. Nie jest niezbędna, ale ułatwia pracę i poruszanie się po aplikacjach w sposób szybki i bardzo intuicyjny.

Funkcjonalność, którą pokocha biznes

Zacznijmy od rozpakowania nowego sprzętu. System Microsoft® AutoPilot pozwala nam zaoszczędzić sporo czasu i fatygi podczas konfiguracji. To oparte na chmurze rozwiązanie sprawia, że dostajemy do rąk skonfigurowanego laptopa zaraz po wyciągnięciu z pudełka.

Lenovo ThinkPad T580 złącze dokowania USB-C ma umieszczone z boku, zamiast na spodzie laptopa. Posiada również szereg wygodnych portów, takich jak zwiększający przepustowość Intel® Thunderbolt (TM) 3 i pełnowymiarowe złącze Ethernet RJ45.

Logowanie się możliwe jest nie tylko za pomocą czytnika linii papilarnych, ale również poprzez samo spojrzenie. Windows Hello wraz z wbudowaną w kamerce podczerwienią umożliwia laptopowi rozpoznanie twarzy. Nowością w tym ThinkPadzie jest technologia Glance firmy Mirametrix®. Dzięki niej nasza interakcja z aplikacjami komputera odbywa się za pomocą wzroku, gestów, i mimiki twarzy. Samym wzrokiem możemy kontrolować i przesuwać to, co się dzieje na ekranie naszego laptopa!

Koniec z komunikatem słabej baterii

Słaba bateria w laptopie potrafi być prawdziwym utrapieniem, zwłaszcza w podróżach służbowych i podczas branżowych konferencji. Lekarstwem na te bolączki jest technologia Power Bridge. Pozwala ona na wymianę baterii na w pełni naładowaną, bez konieczności wyłączania sprzętu. Dzięki temu można utrzymywać notebooka nawet przez 27 godzin między ładowaniami.

Idealny laptop dla ambitnych profesjonalistów

Nowy ThinkPad T580 jest na wielu poziomach produktem zaprojektowanym z myślą o wykorzystaniu w wymagającym środowisku biznesowym. Buduje zaufanie przemyślanymi i zaawansowanymi zabezpieczeniami. Czyni pracę bardzo wygodną i przyjemną, a wyposażenie technologiczne wprowadza produktywność i niezawodność na zupełnie nowy poziom. Jest też sprawdzony w prawdziwych bojowych warunkach. Pomyślnie przeszedł wojskowe testy wytrzymałości na wstrząsy, ekstremalne temperatury, czy wilgoć.

