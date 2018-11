Strajk to straszna broń w rękach niezadowolonych pracowników

Taksówkarze, mundurowi, budżetówka, teraz LOT. W tym roku jesień upływa pod znakiem strajków. Podobnie gorąco było w ubiegłym roku, gdy w Polsce doszło do 1556 strajków, o 1551 więcej aniżeli w roku 2016. Niskie wynagrodzenia, fatalne warunki pracy... to najczęstsze przyczyny najsłynniejszych strajków w historii. Ich skutki potrafiły być bolesne i kosztowne. Zobaczcie sami kto, dlaczego i o co walczył, odmawiając pracy...