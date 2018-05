Polskie firmy wiedzą, jak zarabiać na Biedronce, Lidlu i Aldim

Marki własne święcą w Polsce triumfy. Potwierdził to ubiegły rok, gdy ich udział w rynku sięgnął rekordowych poziomów i wszystko wskazuje na to, że trend ten prędko się nie odwróci. Polscy konsumenci pokochali marki własne sieci handlowych. Skrzętnie wykorzystują to polskie firmy, które coraz chętniej stawiają na produkcję pod obcymi barwami. Postanowiliśmy sprawdzić, kto produkuje dla Biedronki, Lidla, Aldiego czy Carrefoura. Kto zarabia na miłości polskich konsumentów do marek własnych sieci handlowych.