Marynarka Wojenna w kryzysie. Pływający skansen potrzebuje inwestycji

Fregaty rakietowe

Dwie służące w naszej flocie fregaty rakietowe typu Oliver Hazard Perry to prezent od Stanów Zjednoczonych. Zanim trafiły do Polski pływały w US Navy.

ORP Gen. K. Pułaski to dawny USS Clark, a ORP Gen. T. Kościuszko zwany był USS Wadsworth. Polską banderę na Pułaskim podniesiono 15 marca 2000 r., a na Kościuszce 28 czerwca 2002 r.

Okręty są sukcesywnie remontowane i modernizowane. W służbie zostaną minimum do 2025 r. Z powodu wieku ich eksploatacja jest stosunkowo kosztowna.

Uzbrojone są w rakiety Standard i Harpoon odpalane z wyrzutni Mk 13, armatę OTO Melara Mk 75, zestaw Mk 15 Vulcan Phalanx, dwie potrójne wyrzutnie torped Mk 32. Bazują na nich dwa śmigłowce Kaman SH-2G Super Seasprite.