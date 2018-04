Medycyna precyzyjna. Rewolucja w leczeniu. Kto zapłaci za indywidualne terapie?

Fot. AlexRaths/iStockphoto Szacuje się, że 42% wszystkich leków znajdujących się w aktualnych pipelinach firm farmaceutycznych to leki personalizowane, pomimo że jeszcze 15 lat temu praktycznie nikt nie słyszał o medycynie genomowej.

Medycyna precyzyjna jest nowatorskim podejściem do leczenia. To rewolucyjna zmiana w podejściu do opieki zdrowotnej – oznacza odejście od zastosowania jednego leku dla wszystkich pacjentów i skoncentrowanie się na tzw. terapii celowanej, poprawiającej efekty leczenia i redukującej ryzyko działań niepożądanych.

Szacuje się, że 42% wszystkich leków znajdujących się w aktualnych pipelinach firm farmaceutycznych to leki personalizowane, pomimo że jeszcze 15 lat temu praktycznie nikt nie słyszał o medycynie genomowej. Jej zdobycze są najszerzej wykorzystywane w onkologii (nawet 73% opracowywanych obecnie terapii antynowotworowych to leki celowane), coraz częściej także w kardiologii, reumatologii czy chorobach neurodegeneracyjnych (Alzheimera i Parkinsona). W okresie od 2010 r. do 2015 r. firmy biofarmaceutyczne niemal podwoiły inwestycje w medycynę precyzyjną (wynikiem tego zanotowały 69% wzrostu liczby leków personalizowanych w swoich portfoliach w analogicznym czasie), a do 2020 r. przewiduje się wzrost tych wskaźników o kolejną 1/3 nakładów, co oznaczałoby, że rynek byłby wyceniany na blisko 150 miliardów dolarów.

W Krakowie specjaliści porozmawiają o leczeniu nowotworów. Impact'18 - wystarczy się zarejestrować

Sekwencjonowanie nowej generacji, czyli analiza genomu w zasięgu ręki

NGS (Next Generation Sequencing) to najnowocześniejsza technologia biologii molekularnej, służąca odczytywaniu sekwencji genetycznej. Dzięki niej medycyna weszła w zupełnie inny wymiar – w jednej analizie możemy sekwencjonować setki tysięcy genów czy nawet cały genom ludzki. W jaki sposób ma się to przełożyć na jakość życia pacjentów oraz możliwości terapeutyczne?

– Coraz bardziej przesuwamy się od myślenia o leczeniu nowotworu z perspektywy narządu, w którym się pojawił, w kierunku analizowania mutacji, które leżą u podstaw rozwoju choroby. Właśnie dzięki sekwencjonowaniu nowej generacji i profilowaniu genomowemu jesteśmy w stanie precyzyjnie określić, jakie mutacje wywołują rozwój konkretnego nowotworu. Następnym krokiem jest poszukiwanie rozwiązań terapeutycznych nacelowanych na daną mutację – zaznacza Wiktor Janicki, Dyrektor Generalny Roche Polska.

Tutaj powstaje jednak pewien problem – dostęp do danych o pacjencie i wiedza o możliwych przyczynach i skutkach wystąpienia danych mutacji czy sekwencji genetycznych znacząco przewyższa wiedzę praktyczną odnośnie tego, jakie leczenie klinicysta powinien zaoferować pacjentowi.

–Sekwencjonowanie to dopiero początek, kluczowa będzie odpowiedź na pytanie, czy mamy jakiś lek, który możemy podać pacjentowi w ramach refundacji lub badań klinicznych? Największym wyzwaniem dla nas jest analiza pozyskanych danych i przekazanie choremu informacji, która pozytywnie wpłynie na decyzję terapeutyczną – dodaje Wiktor Janicki.

DNA przeanalizujesz w domu

Mimo wspomnianych braków w wiedzy klinicznej, sekwencjonowanie NGS to bez wątpienia ogromna zdobycz nauki i punkt wyjścia do poprawy długości i jakości życia pacjentów. Jeżeli już na początku terapii bądź nawet w ramach profilaktyki osób ze zwiększonym ryzykiem zachorowalności na dane schorzenie, pacjent zostałby poddany profilowaniu genomowemu, pozwoliłoby to ustalić bardziej spersonalizowane leczenie. Być może nie od razu, ale np. w najbliższych miesiącach w toku nowych badań klinicznych. Sytuacja postępuje przecież dynamicznie.

Przykładem niech będzie zmieniająca się cena i dostępność analizy DNA – w 2007 r. koszt rozszyfrowania kodu genetycznego to nawet 70 mln dolarów, w 2010 r. już 100 tys. dolarów, w 2014 r. – 1 tys. dolarów! Eksperci prognozują, że cena takiej analizy spadnie nawet do kilkuset dolarów, co więcej może stać się ona rutynowym badaniem wykonywanym w domu – będzie to możliwe dzięki powstałemu niedawno zminiaturyzowanemu aparatowi do sekwencjonowania genomu, wielkości telefonu komórkowego.

Medycyna precyzyjna – wyzwanie dla lekarzy, firm i państwa

Medycyna personalizowana staje się coraz powszechniejsza także w Polsce. Dlatego lekarze są zobligowani do stałego poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy medycznej oraz nauki efektywnego dialogu z pacjentem. Natomiast instytucje zarządzające powinny spojrzeć na medycynę precyzyjną jako na długoterminową inwestycję, a nie stricte jako koszt, np. pod kątem dłuższej aktywności zawodowej chorych. Nie bez znaczenia jest na pewno wprowadzenie w Polsce możliwości finansowania badań genetycznych przez NFZ, jednak to dopiero wierzchołek góry lodowej. Jak powinien wyglądać idealny model współpracy państwa z firmami farmaceutycznymi, którego nadrzędnym celem będzie dobro pacjenta?

– Rozumiem, że z perspektywy płatnika może to wyglądać niepokojąco, jednak wspomniane rozwiązania połączone z rejestrami medycznymi pozwoliłyby osiągnąć pewien kompromis – firmy farmaceutyczne byłyby w stanie wziąć na siebie koszty opieki pacjentów, którzy nie odpowiadają na zastosowane terapie, oczekując, że system ochrony zdrowia pokryje koszty pacjentów skutecznie reagujących na leczenie. Aby tak się stało, z jednej strony potrzebujemy bardzo precyzyjnej diagnozy, z drugiej – narzędzi umożliwiających obiektywny pomiar odpowiedzi pacjenta na zastosowane terapie – kończy Wiktor Janicki.

W Krakowie o leczeniu nowotworów

Unikalnym wydarzeniem, podczas którego sektor prywatny spotka się z publicznym będzie Kongres Impact '18, odbywający się w dniach 13-14 czerwca w Krakowie. Jedną z ośmiu ścieżek tematycznych podczas kongresu będzie „biotechnology & digital health”, w ramach której temat kierunków badań i trendy w biotechnologii, w tym medycyny precyzyjnej, będzie jednym z gorętszych.Swoją obecność zapowiedzieli m.in. Ronald Park, Vice President, Global Product Strategy Head for Personalized Healthcare, Roche; Rory O'Connor, Chief Medical Officer, Internal Medicine, Pfizer Innovative Pharmaceuticals; Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu, Selvita; Ellen Roche, Massachusetts Institute of Technology, czy Wiktor Janicki, Dyrektor Generalny Roche Polska. Więcej szczegółów na temat wydarzenia znajduje się na stronie www.impactcee.com

Bezpłatne wejściówki na Impact'18 - wystarczy się zarejestrować

Źródło:

https://www.infarma.pl/innowacje/medycyna-personalizowana/, [dostęp: 17.03.2018].

https://catalyst.phrma.org/new-study-illustrates-biopharmaceutical-industrys-commitment-to-personalized-medicine, [dostęp: 17.03.2018].

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C28080%2Cgenom-w-dloni.html, [dostęp: 17.03.2018].