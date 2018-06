Od milionera do zera. 10 spektakularnych bankructw

Bogaci bogacą się coraz szybciej - takie wnioski płyną z najnowszego raportu Boston Consulting Group. Prywatny kapitał sięgnął na całym świecie astronomicznej sumy 201,9 bln dol., to o 12 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednak to pomnażanie zer na kontach może również mieć kres, o czym przekonało się wielu milionerów, którzy... stracili wszystko. Złe inwestycje, rozrzutny styl życia, fatalne decyzje biznesowe... przyczyn jest wiele, rezultat jeden. Utrata fortuny. Zobaczcie, jak w krótkim czasie można przebyć ścieżkę od milionera do zera.