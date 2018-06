Bogaty... jak piłkarz po przegranej

Polska reprezentacja wróciła do domu z Mistrzostw Świata. Zgodnie z utartym schematem po meczu otwarcia, odegrany został mecz "o wszystko", po którym została już tylko walka "o honor" i koniec mundialowej przygody. Biało-czerwoni mają dobrze przećwiczony ten scenariusz. Powtarza się średnio co dwa, cztery lata. Jednak nasi piłkarze konsekwentnie udowadniają, że przegrana może też się opłacać. Zobaczcie, jak można zarabiać na porażkach w Mistrzostwach Świata i Europy w piłce nożnej.

Rok 2002 i porażka na Mistrzostwach Świata w Korei Południowej

Drużyna Jerzego Engela z eliminacji do Mistrzostw Świata wyszła obronną ręką, przegrała tylko jeden mecz. W efekcie po 16 latach przerwy biało-czerwoni zakwalifikowali się do finałów Mistrzostw Świata. To wtedy w naszej kadrze grali Jerzy Dudek czy Emmanuel Olisadebe.

Jednak występ na Mistrzostwach Świata nie był już tak udany. Naszym piłkarzom nie udało się wyjść z grupy, czego drużyna nie odczuła w kieszeni.

FIFA zapłaciła 4,5 miliona franków szwajcarskich PZPN za udział w fazie grupowej mistrzostw.

Za awans do mistrzostw świata kadra otrzymała 2 mln dolarów do podziału, a 400 tys. dolarów przypadło sztabowi szkoleniowemu.