"Money. To się liczy". Gościem programu: Jarosław Gowin

Z Jarosławem Gowinem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, rozmawiamy o kondycji polskiej nauki. Co się dzieje z głośną "Konstytucją dla nauki"? Kiedy zajmie się nią rząd? Co to oznacza dla pracowników uczelni wyższych? To tylko część pytań do szefa resortu. W drugiej części programu Piotr Szumlewicz z OPZZ o tym, jak związkowcy zapatrują się na propozycję nowego Kodeksu pracy.

