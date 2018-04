Movie Games wejdzie na giełdę. Jest zgoda akcjonariuszy

Fot. Movie Games / materiały prasowe Horror Lust for Darkness ma szanse dotrzeć do klientów już pod debiucie producenta na NewConnect

Główny akcjonariusz Movie Games zgodził się na debiut akcji na rynku małych firm NewConnect. Przy okazji spółka poszuka kapitału na rozwój.

Akcjonariusze Movie Games, z grupy PlayWay, wyrazili zgodę na podwyższenie jej kapitału zakładowego poprzez emisję do 250 tys. akcji serii H - podała notowana na głównym rynku GPW spółka PlayWay. Zostaną zaoferowane w ofercie prywatnej, czyli trafią do wybranego grona inwestorów. Później wszystkie akcje od serii A do H mają być wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect.

Kapitał ma być podwyższony z kwoty 2 464 791 zł do kwoty nie wyższej niż 2 714 791 zł poprzez emisję nie więcej niż 250 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o nominalnej wartości 1 zł - napisano w komunikacie. Liczbę akcji serii H oferowanych poszczególnym podmiotom oraz ich cenę ustali zarząd Movie.

PlayWay S.A., który w październiku 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki. Grupa współpracuje z ponad 40 zespołami twórców gier.

Wejście w gry konsolowe

Movie Games zapowiadał ostatnio bliską premierę horroru psychologicznego Lust for Darkness, inspirowanego twórczością Lovecrafta, Beksinskiego i Kubricka. Stworzenie gry było możliwe m.in. dzięki osiągnięciu kolejnych poziomów zbiórki na Kickstarterze.

Również w ten sposób finansowana była po części produkcja gry 303 Squadron: Battle of Britain. Gra w modelu Early Access (wczesny dostęp do wciąż rozwijanej wersji) dostępna ma być w kwietniu.

Ważnym krokiem ma być wejście na rynek konsol. Ogłoszone niedawno plany wydania wyścigów kosmicznych Orbital Racer, na platformę Nintendo Switch, przyniosły tak wiele zmian w oryginalnej produkcji, że firma zdecydowała o wydaniu gry pod zupełnie nowym tytułem - VSR: Void Space Racing. Jak ogłosiła spółka, gra jest ukończona i właśnie trafiła do certyfikacji Nintendo.

- Orbital Racer to pierwsza z naszych gier na Nintendo Switch. Przecierając szlaki, nie chcieliśmy iść na kompromisy, ani mechanicznie przenosić produkcji komputerowej do wymagającego odmiennego podejścia środowiska. Zdajemy sobie sprawę z różnic pomiędzy platformami. Zmiany graficzne i gameplayowe w grze Orbital Racer okazały się na tyle rozległe i znaczące, że zdecydowaliśmy się nadać jej nowy tytuł - powiedział Aleksy Uchański, przewodniczący rady nadzorczej Movie Games.

- W najbliższym czasie rozpoczynamy pracę nad wersjami na Nintendo Switch, PlayStation 4 i Xbox One dla Plastic Rebellion - gry Tower Defense z elementami FPS , tworzonej przez zespół 1Z, która ukaże się w drugim kwartale 2018. Zespół ten tworzą moi byli studenci z Warszawskiej Szkoły Filmowej. Jestem niezmiernie podekscytowany widząc ich pracę, postęp działań, kreatywność i wyjątkowe podejście do swojego autorskiego projektu - zapowiada Maciej Miąsik, wiceprezes Movie Games.

Movie Games została założona w 2016 roku przez Mateusza Wcześniaka, fana gier z doświadczeniem w sektorze finansowym i Aleksego Uchańskiego, od 25 lat związanego z branżą gier komputerowych. Inwestorami w spółce są PlayWay, producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju.

Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły developerskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku.