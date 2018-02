Basen, concierge, symulator gry w golfa. Takie nieruchomości kupują bogaci Polacy

Minęło zaledwie sześć tygodni 2018 roku, a już padł rekord, który przyćmił minione 12 miesięcy. W pierwszych dniach lutego doszło do zawarcia jednej z największych pojedynczych transakcji na polskim rynku mieszkaniowym.

240-metrowy apartament w Warszawie udało się sprzedać za blisko 11 mln zł. To oznacza, że nowy właściciel zapłacił ok. 46 tys. zł za m kw. Wartość transakcji prawie dwukrotnie przebiła zeszłoroczny rekord, który wyniósł 5,7 mln zł.

Polacy lubią luksus i coraz częściej stać ich na tego typu inwestycje. Dlatego popyt na luksusowe apartamenty nie spada, a w tym roku deweloperzy szykują się na kolejne rekordy.

Co wabi zamożnych inwestorów? Kto wydaje miliony złotych za luksusowe apartamenty? Zaglądamy do najbardziej prestiżowych lokalizacji w kraju, by sprawdzić, jaki luksus jest w cenie nad Wisłą.