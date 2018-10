Niedziele handlowe – 28 października 2018. Czy w tę niedzielę zrobimy zakupy?

Jak wynika z kalendarza, w tym miesiącu wypadają cztery niedziele. Nadchodząca niedziela, 28 października, jest niedzielą handlową. Oznacza to, że sklepy będą otwarte i bez problemu zrobimy zakupy w dużych marketach, takich jak Carrefour, Biedronka, Auchan czy Lidl.

Przypominamy, że w dni objęte zakazem handlu można zrobić zakupy na stacjach benzynowych, w piekarniach, cukierniach, aptekach oraz w sklepach znajdujących się na lotniskach i dworcach. Tego dnia z powodzeniem możemy się też wybrać do kin oraz restauracji. Otwarte mogą być również mniejsze sklepiki, o ile za ladą stanie właściciel lub osoby zatrudnione na umowę o dzieło czy zlecenie.

Trzeba zaznaczyć, że obowiązujący od marca 2018 zakaz handlu w niedzielę to dopiero początek. Wszystko wskazuje na to, że w roku 2020 w Polsce będzie obowiązywał całkowity zakaz handlu w ostatni dzień tygodnia. Wyjątkiem będzie jedynie 7 niedziel w roku (podczas wzmożonego ruchu zakupowego). Są to 3 niedziele przedświąteczne oraz ostatnie niedziele wypadające w styczniu, kwietniu, czerwcu oraz sierpniu.