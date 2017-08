Nieruchomość nad jeziorem– dlaczego to dobry moment na taką inwestycję?

Polacy za najbardziej zyskowną formę inwestowania uważają nieruchomości, dlatego wg Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami z 2016 roku większość z nas, bo aż 51 proc., wybiera nieruchomości jako formę lokaty kapitału.

Przy wyborze należy tylko pamiętać, że najważniejsza jest lokalizacja, bo ona daje największy potencjał wzrostu wartości. Nieruchomość musi być też wolna od wad i ograniczeń prawnych, mieć przewidywalny scenariusz przeznaczenia i cenę nieprzekraczającą wartości rynkowej.

Dlaczego nad jeziorem?

Tylko 1% nieruchomości w Polsce ma dostęp do jezior (większości jest na Warmii i Mazurach) co powoduje, że takie nieruchomości można zaliczyć do unikatowych. Jest ich po prostu mało, a zdolnych do zabudowy jeszcze mniej. Własna działka nad jeziorem może spełniać dwie funkcje. Po pierwsze – wypoczynkową, a Polacy statystycznie uwielbiają odpoczynek nad wodą. Po drugie zarobkowy - na wynajmie wybudowanego nad wodą domu lub uzbrojeniu i wzroście wartości ziemi w czasie.

Walory turystyczne

Mówi się, że „Mazury to cud natury” co potwierdziły, zostając finalistą konkursu The new 7 wonders of nature Unesco. 30,9% terenu województwa to lasy, w tym Puszcza Piska, Borecka, Nidzicka. Do tego jest to „Kraina Tysiąca Jezior”, a dokładnie trzech tysięcy jezior. Warto jest podkreślić fakt, że cały czas bardzo prężnie rozwija się infrastruktura kolejowa (Dworzec Olsztyn Zachodni) i lotniczna (Lotnisko Olsztyn Mazury). To, co też jest znamienne, to kwestia jakości dróg – mamy coraz więcej dróg szybkiego ruchu i autostrad, dzięki czemu, bez najmniejszych problemów, będziemy w stanie dotrzeć do wybranego przez nas miejsca (S7, S51, Via Baltica, obwodnica Olsztyna itd).

Jeśli już mówimy o turystyce, nie możemy pominąć tutaj kwestii związanych z tym, iż cały czas bardzo mocno rozwija się baza noclegowa. Turyści coraz chętniej wybierają się właśnie te rejony – ponieważ jest cicho, spokojnie a w jeziorach coraz więcej ryb. Dla fanów wędkowania i osób, które stronią od wielkich, nadmorskich czy górskich kurortów, to idealne miejsce. Polecam portal dzialkanadjeziorem.pl, którego jestem współautorem i gdzie można przeczytać więcej na ten temat.

Bezpieczeństwo coraz ważniejsze

Wg Daily Express, w związku z falą uchodźców na zachodzie i południu Europy, Polska jest obecnie uznawana za jeden z najbezpieczniejszych krajów w regionie. Ryzyko zamachów terrorystycznych jest u nas minimalne, co zapewnia powszechnie pożądany spokój. Ludzie lubią żyć i wypoczywać, czując się bezpiecznie i komfortowo, a Polska jest obecnie tego oazą. W związku z tym, coraz częściej wybieramy Mazury zamiast Egiptu, Tunezji czy Grecji.

„Kupujcie ziemię, już jej nie produkują” Mark Twain

Warto też podkreślić, że większość najbogatszych ludzi na Świecie (również najbogatsi Polacy) buduje lub zachowuje swój majątek i biznes w nieruchomościach - również gruntowych. Kluczowym aspektem jest tutaj fakt, że ziemia jest dobrem namacalnym i ograniczonym. Nie ma fizycznej możliwości jej wyprodukowania. Co za tym idzie – jeśli rośnie popyt, a spada podaż, to są to idealne warunki do rozwoju inwestycji. Ceny ziemi od lat systematycznie rosną. Wg portalu Otodom obecnie średnia cena ofertowa w warmińsko-mazurskim to 87zł/m2 i ma jeszcze dużo przestrzeni do wzrostu. Tylko w okresie od 2004 (wejście do UE) do 2014 roku, ceny gruntów w tej części kraju wzrosły aż o ok 500%.

