Miliony za sukienkę, piłkę czy pukiel włosów. Oto nietypowe rekordy aukcyjne

Torebka za prawie 800 tys. zł? Taki rekord cenowy padł właśnie podczas aukcji w Londynie. Za taką cenę można kupić nawet 26 takich luksusowych torebek w regularnym salonie domu mody Hermès. Pamiętać należy jednak, że wartość kolekcjonerska licytowanych przedmiotów często odbiega od wycen rynkowych. Podczas aukcji zwykle górę bierze historia licytowanego przedmiotu nad rzeczywistą jego wartością. By lepiej zilustrować, ile mogą być warte na rynku aukcyjnym prawdziwe białe kruki, przygotowaliśmy zestawienie rekordowych licytacji najróżniejszych przedmiotów. Tym razem nie będzie mowy o obrazach czy rzeźbach. Wybraliśmy 10 mniej oczywistych przedmiotów, które pobiły aukcyjne rekordy. Zobacz, za co ludzie płaca miliony.

Torebka od Hermesa za 215 tys. dol.

Torba Birkin to synonim luksusu dla wielu kobiet. Najpopularniejszy model w gamie akcesoriów domu mody Hermes. Nazwę wziął od nazwiska aktorki i piosenkarki Jane Birkin. Należy jednocześnie do najdroższych torebek na świecie.

Cena najtańszego modelu to ok. 6,5 tys. dol., w dodatku obowiązują specjalne listy oczekujących, na których chętni do zakupu figurują czasem latami.

To jednak i tak niewiele w porównaniu do aukcyjnych rekordów, jakie potrafią bić torebki tej marki.

Egzemplarz Birkin od Hermesa właśnie pobił europejski rekord cenowy na aukcji w Londynie. Anonimowy nabywca za model Himalaya z 2006 r. z białej, matowej skóry krokodyla nilowego z 240 diamentami i elementami z 18-karatowego złota zdecydował się zapłacić ponad 162,5 tys. funtów (ok. 217 tys. dol.) To wciąż nie jest jeszcze najwyższa cena, jaką kiedykolwiek zapłacona za taką torebkę.

Dwa lata temu, w 2016 r. podczas aukcji w Hongkongu padł niepobity dotąd rekord. Podobną torebkę z 2008 r. wylicytowano wówczas za 380 tys. dol.

Dużo? A co powiecie na sukienkę za 1,3 mln dol.?