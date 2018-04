Od konduktora do dyrektora. Człowiek, który łączy kolej na nowo

Fot. Bartłomiej Buczek, członek zarządu PKP SKM w Trójmieście Bartłomiej Buczek, członek zarządu PKP SKM w Trójmieście

Jest kolejowym pasjonatem i zbieraczem kolejowych artefaktów. W planach ma otwarcie kolejowego muzeum, bo pamiątkami, które zgromadził, chce dzielić się nie tylko ze znajomymi. Dziś jego najważniejszym zadaniem jest zapewnienie milionom Polaków podróżującym koleją możliwości kupienia jednego biletu na całą podróż.

Bartłomiej Buczek, członek zarządu PKP SKM w Trójmieście na spotkanie do centrum Warszawy przyjechał pociągiem PKP Intercity. Ja kolejką podmiejską – WKD. Dwaj przewoźnicy, dwa różne bilety, ale jak zapewnia spółka PKP, to już niedługo ma się zmienić. Po całej Polsce mamy jeździć na jednym bilecie kolejowym. Buczek to człowiek oddelegowany przez PKP, by taki bilet stworzyć.

Krzysztof Olszewski: To możliwe?

Bartłomiej Buczek: Kilkanaście lat temu na kolei obowiązywała jedna taryfa dla wszystkich przewoźników. Teraz chcemy do tego wrócić, przybliżyć kolej ludziom i spowodować, że podróż będzie jeszcze bardziej atrakcyjna. Już dziś pociągiem dojeżdża się do dobrze zlokalizowanych, wyremontowanych dworców. Jest to naprawdę dużo wygodniejsze niż podróż samochodem.

A co się stało te kilkanaście lat temu, że dzisiaj nawet jeżdżąc w Warszawie z Zachodu na Wschód, można przejechać się pociągami nawet trzech przewoźników. Z trzema różnymi biletami. Tylko tory są te same.

Kolej podzieliła się na spółki przewozowe, a było to spowodowane zapisami ustawy o komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowego PKP oraz przepisami unijnych dyrektyw, nakazujących liberalizować kolej. Ten podział, to było jedno. Z drugiej strony, spółki po podziale zdecydowały. o wprowadzeniu własnych taryf. To sprawia, że utracony został efekt degresji, czyli tego, że im dalej jedziemy, tym płacimy mniej. Dziś za przejazd w pociągu każdego przewoźnika cena wyliczana jest odrębnie, a więc wspomniany efekt degresji zatraca się.

Czyli jak będzie wspólne, to będzie taniej?

Tak, zdecydowanie taniej. 11 września 2017r. zakończyliśmy pierwszy etap prac integracyjnych, wprowadzając niejako pośrednie rozwiązanie zwane Pakietem Podróżnika. Polega ono na tym, że na jednym blankiecie może być wydrukowanych maksymalnie do sześciu biletów na przejazd pociągami trzech przewoźników. Poza tym system centralny sprzedaży biletów zawsze podpowiada kasjerowi najtańsze oferty. Wprowadzenie wspólnego biletu opartego na wspólnym cenniku wzmocni ten efekt.

W modelu docelowym, to ma być tak, że wsiadam w pociągu w Szczecinie, wysiadam w Warszawie, potem przesiadam się w pociąg podmiejski i ciągle jadę na jednym bilecie.

Dokładnie tak to ma wyglądać.

Kiedy?

Będziemy robić wszystko, żeby stało się tak już od nowego rozkładu jazdy 2018/2019, czyli od pierwszego weekendu grudnia tego roku.

Dlaczego PKP wybrała pana, by zajmował się pan wspólnym biletem. Człowiek z Trójmiasta i to jeszcze z małej spółki SKM Trójmiasto?

Ja jestem tylko wykonawcą. Poza tym mam 27 lat stażu na różnych stanowiskach kolejowych, od stażysty na konduktora, poprzez kierownika pociągu, dyspozytora, rewizora, kontrolera, instruktora służby, ale również dyrektora zakładu.

W którym roku to się zaczęło?

Dokładnie 28 stycznia 1991 roku na stacji pozaklasowej Gdańsk Główny.

Czemu pozaklasowej?

To w kolejowej nomenklaturze były największe stacje.

Czy skończył Pan jakąś szkołę kolejową?

Nie, skończyłem ekonomię na Uniwersytecie Gdańskim.Choć nie pochodzę z kolejarskiej rodziny, kolej mnie interesowała od najmłodszych lat i od zawsze chciałem robić to, co robię od początku zawodowego życia – być kolejarzem. Ludzie odkrywają w sobie fascynację muzyką, odkrywają fascynację końmi, samolotami, żaglami i wieloma innymi tematami. Ja w pewnym momencie stwierdziłem, że kolej to jest to, co kocham, to, co lubię i chcę zostać kolejarzem. Udało się, gdy miałem 18 lat.

A co na to rodzice?

Początkowo raczej nie byli zbyt optymistycznie nastawieni, a i to zapewne dość łagodnie ująłem. Nie byli w żaden sposób związani z koleją, więc i na początku dość trudno było im zrozumieć kolejową pasję syna. Później moja praca, a ściślej jej miejsce – państwowa kolej – zyskiwała u nich coraz większe uznanie.

To kolej zatrudniła pana, chłopaka po ogólniaku, który powiedział: chcę zostać kolejarzem?

Na początku podpisano ze mną umowę na stanowisko stażysty na konduktora na rok. Nikt nie wierzył, że wytrzymam. Ale ja wytrzymałem. Potem byłem konduktorem, kierownikiem pociągu. Już wtedy chciałem zostać maszynistą. Dopiero wiele lat później spełniłem to marzenie.

Po przejściu tych kolejnych szczebli zawodowych, teraz pracuje pan za biurkiem, nie brakuje panu tego kolejowego życia w drodze?

Praca za biurkiem jest od poniedziałku do piątku, a w weekendy, staram się prowadzić pociągi spalinowe, najczęściej na Żuławskiej Kolei Dojazdowej, gdzie pociągi jeżdżą albo w ruchu turystycznym, albo jako gospodarcze, towarowe.

Kolej domowa w ogródku

Bartłomiej Buczek wyraźnie ożywia się podczas rozmowy, gdy pojawia się temat: maszynista. Nie bez powodu. Jak sam mówi „duzi chłopcy lubią duże zabawki”, więc on zbudował w przydomowym ogródku 40 m wąskiego toru z miłą stacją wąskotorową i małym pociągiem – dwa wagony ....Jeździ nim w dwóch kierunkach: do przodu i do tyłu. Raz tylko wjechał do ogródka sąsiada. Poza tym jego pasja nikogo nie dziwi, bo jeden sąsiad kolekcjonuje Polonezy, inny ma na podwórku jacht.

Czemu pan pracuje jako maszynista w weekendy? Czy ma Pan jako wiceprezes SKM Trójmiasto tak niską pensję?

Pracuję jako wolontariusz. To jest moja szczera pasja i hobby. Niejedna. Zbieram też artefakty związane z historią kolei od 1986 roku, od 8. klasy szkoły podstawowej.

Co do tych pamiątek....To chyba kolej ma pecha do pamiątek po sobie, bo Muzeum Kolejnictwa w Warszawie ciągle nie może odrodzić się na nowo....

Nie chcę oceniać Muzeum. Każdy miłośnik kolei w Polsce wiele razy odwiedzał warszawską placówkę na Towarowej. Trzeba pamiętać, że my, kolekcjonerzy prywatni nie jesteśmy i nie chcemy być konkurencyjni względem muzeum. Zbieramy to, co zostało przez kogoś ocalone, albo co sami ocalaliśmy . Tworzymy kolekcje, które żyją obok muzealnych zbiorów. Tak jest nie tylko z kolejowymi artefaktami. Tak jest i z dziełami sztuki, starymi samochodami i wszystkimi innymi pamiątkami dawnych epok. Moja kolekcja to w większości dokumentacja po parowozach plus tabliczki parowozowe i wagonowe. Te ostatnie to najciekawszy zbiór.

Jak to się zaczęło?

Pierwsza tabliczka pochodziła lokomotywowni Zajączkowo Tczewskie, rok 1986. Najcenniejsze zbiory pozyskałem na etapie ogólniaka. W soboty, w niedziele, w wakacje, w ferie jeździło się pociągiem zdobywać te eksponaty gdzieś w różne miejsca kolejowej Polski.

Skąd pomysł u 16-letniego chłopaka, żeby zbierać tabliczki z lokomotyw.... Kiedyś się zbierało znaczki mercedesa, puszki po piwie...

Kiedyś przyszedł impuls, wracałem z wakacji, zobaczyłem stojące parowozy. Były to bardzo popularne maszyny Ty2. Poprosiłem władze ówczesnej Lokomotywowni Zajączkowo Tczewskie o zdjęcie i przekazanie do moich zbiorów (tak to wówczas szumnie nazwałem) tabliczki z takiej maszyny. Otrzymałem komplet tabliczek, które były na parowozie. Zastanawiałem się, co będzie dalej. Potem przyszła ochota na tabliczki z polskiego parowozu pospiesznego serii Pt47 ze Skarżyska-Kamiennej, a potem to już było prawo serii. Czasami wystarczyło tylko pismo do lokomotywowni, albo nawet prośba telefoniczna. Potem, kiedy sam pracowałem na kolei, zdarzało się, że koledzy wiedząc, że to zbieram, zaczęli przynosić jakieś artefakty. No i tak to się rozrosło. Zebrało się około 45 lamp, około 400 tabliczek, prawie 200 sztuk formularzy parowozowych, ternion (czyli szafka do przechowywania w kasie biletów kartonowych, tzw. systemu Edmondsona, z biletami, które uzbierały się niejako samoistnie, jako pamiątka odbytych podróży), kilka urządzeń do zarządzania ruchem kolejowym, kilka tysięcy zdjęć, które wykonałem...

To już można by małe muzeum otworzyć.

Myślę, że za parę lat takie muzeum otworzę. Nie zapeszając, zapewne gdzieś w ukochanych Bieszczadach i pewnie gdzieś w śladzie tamtejszej wąskotorowej kolei leśnej.

Jak liczne jest grono takich kolekcjonerów w Polsce?

Miłośników kolei jest bardzo wielu. Kolekcjonerów mających takie kolekcje – około dwudziestu. Hobby jest dość elitarne.

A co ludzie jeszcze zbierają?

Są kolekcjonerzy biletów kolejowych, rozkładów jazdy, są kolekcjonerzy książek o tematyce kolejowej, mundurów itd, itd. Duża jest grupa ludzi, którzy zbierają dokumentację infrastruktury kolejowej, są ludzie, którzy zbierają szyny.

Szyny?

Tak, odcinki szyn, tam gdzie jest wypisana data wytwórni. Szyny wbrew pozorom są różne, są ich różne typy, roczniki, różne modele, pochodzą z różnych linii. Są więc ludzie, którzy zbierają takie fragmenty z szyn kasowanych, bo nikt oczywiście nie wycina szyny z linii kolejowej. Najwięcej jednak jest modelarzy, ludzi którzy zbierają miniaturowe lokomotywy i wagony.

Lata mijają, więc tych pamiątek kolejowych sprzed lat jest coraz mniej. Czy jest więc jeszcze szansa na zdobycie ciekawych artefaktów kolejowych?

Tak. Ja mam w swoich zbiorach przedmioty z Polski, które pojawiły się we Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii. Jak one się tam znalazły? Najczęściej było tak, że Anglik w latach 70-tych, 80-tych przyjechał do Polski, robił zdjęcia ostatnim parowozom, zabrał tabliczkę, a po jakimś czasie stwierdza, że ta tabliczka nie jest mu potrzebna, więc fajnie by było, gdyby wróciła do macierzy, czyli tam, gdzie jeździła. Polska była ostatnim krajem w Europie Środkowej, który eksploatował parowozy w ruchu planowym. Była więc licznie nawiedzana przez Niemców, Anglików, Francuzów, Amerykanów, Włochów, Japończyków. Każdy, kto tu był, chciał ze sobą zabrać jakieś wspomnienia. Część wywoziła wspomnienia, część zdjęcia, a część pamiątki materialne. Teraz to wszystko wraca, z czego należy się cieszyć.

Nie ma pan takiego marzenia, żeby zamiast zbierać pamiątki, po prostu pojechać.... Pendolino jako maszynista?

Myślę, że może kiedyś do tego dojdzie. Muszę rozszerzyć uprawnienia na trakcję elektryczną, bo Pendolino jest pojazdem elektrycznym, moje zaś uprawnienia są na parowozy i pojazdy spalinowe. Poza tym moje uprawnienia póki co skierowane są na koleje wąskotorowe. Szczerze powiedziawszy największą frajdę daje mi prowadzenie parowozu. Wszystko jest napędzane siłami natury. Za pomocą systemu dźwigni i zaworów trzeba okiełznać tą siłę natury, eksploatować kocioł, trzeba wiedzieć, ile do pieca dorzucić, jak do tego pieca dorzucić, trzeba wiedzieć, ile pary przygotować, żeby ona nie poszła w przysłowiowy gwizdek. Trzeba też wiedzieć w jaki sposób, kiedy i jak sterować maszyną, żeby nie wyczerpać jej kotła podczas intensywnej jazdy pod górę, albo nie doprowadzić do tego, że straci się moc, bo nieracjonalnie dużo się jej wykorzysta. Jest to trudne, ale daje dużo satysfakcji.

Jeśli przyszedł by szef i kazał wybierać między stanowiskiem wiceprezesa SKM Trójmiasto a byciem maszynistą?

Miałbym trudny wybór. Lepiej, żeby szef nie zadawał tego typu pytań.

Wracając do początku naszej rozmowy... wyobraża pan sobie model idealny... kupuję bilet na pociąg, ale przy okazji może wypożyczyć rower, samochód, otrzymać miejsce w hotelu? Komuś na świecie to już się udało?

Do tego dążymy. Wspólny bilet czy Pakiet Podróżnika to rozwiązanie, które ma spowodować, że jeden dokument będzie nas upoważniał do przejazdu pociągiem, taksówką, samochodem w ramach car sharingu, środkiem komunikacji miejskiej, do odwiedzenia muzeum, czy też zarezerwowania hotelu. Tak działa już międzynarodowy bilet InterRail, który uprawnia do wstępu do muzeów, do zniżek przy korzystaniu z usług niektórych przedsiębiorstw żeglugowych, do bezpłatnego przejazdu samochodami i wielu usług. My chcemy to rozszerzyć i dodać wiele innych usług. Najpierw jednak zintegrujemy usługi podstawowe, a wokół tego zaczniemy obudowywać cały łańcuch usług towarzyszących kolei.