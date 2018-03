Bolesna prawda o polskich emeryturach. Zobacz, ile dostaniesz ty, a ile Chorwat, Czech czy Słowak

Mniejsza pensja co miesiąc, ale więcej pieniędzy na starość - to najnowszy pomysł rządu na rozbrojenie tykającej bomby emerytalnej. Poprzez Pracownicze Plany Kapitałowe rządząca ekipa chce przekonać Polaków do oszczędzania na starość, bo bez dodatkowego zabezpieczenia jesień życia nie będzie kolorowa. Emerytura z ZUS-u będzie groszowa. Tymczasem w innych krajach Europy, nawet u naszych najbliższych sąsiadów, ma być dużo lepiej. Zobacz, kto dostanie najwięcej.