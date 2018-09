Ogromna kara dla X-Trade Brokers. Dom maklerski zapłaci 9,9 mln zł

Fot. Wlodzimierz Wasyluk/East News KNF ukarał XTB na 9,9 mln zł

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła 9,9 mln zł kary na X-Trade Brokers. Dom maklerski znany jest bardziej jako XTB. Chodzi o nieprawidłowości w realizowaniu zleceń klienckich w latach 2014-2015.

Decyzję o karze podjęto jednogłośnie podczas wtorkowego posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Komisja ustaliła, że XTB od 1 stycznia 2014 r. do 31 maja 2015 r. stosował niesymetryczne ustawienie parametru „deviation” – czytamy w komunikacie Komisji.

Mówiąc wprost, broker oszukiwał swoich klientów. Gwarantował zamknięcie danego zlecenia po cenie w nim zawartej. Realizował jednak zlecenie, gdy cena danego instrumentu finansowego zmieniała się w sposób korzystny dla X-Trade Brokers, a odrzucał realizację zlecenia przy niekorzystnym dla brokera układzie.

Ponadto XTB nie informował potencjalnych klientów o dokładnym sposobie świadczenia usług maklerskich.

„X-TRADE BROKERS nie informował potencjalnych klientów o dokładnym sposobie świadczenia usług maklerskich wykonywania zleceń w modelu instant, w zakresie stosowania parametru deviation – w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 6 marca 2016 r., w zakresie jego niesymetrycznego ustawienia – w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 maja 2015 r. oraz w zakresie stosowania opóźnienia realizacji zleceń wybranych klientów (stosowanie parametru delay) – w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 15 marca 2016 r.” – czytamy w komunikacie KNF.

Jak informuje Komisja, fundamentalną zasadą z punktu widzenia sposobu postępowania firmy inwestycyjnej w relacjach z klientami jest obowiązek działania w zgodzie z najlepiej pojętym interesem klientów.

W praktyce oznacza to, że firma powinna robić wszystko, by działać z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klienta przy każdej czynności maklerskiej.

„Kryterium to podlega ocenie obiektywnej, co oznacza, że firma inwestycyjna interes każdego klienta lub potencjalnego klienta powinna traktować w wymiarze najwyższej staranności. Na gruncie niniejszej sprawy dotyczy to stosowania przez X-TRADE BROKERS niesymetrycznego ustawienia parametru deviation zaburzającego równowagę stron transakcji w sposób niekorzystny dla klientów oraz powinności co do rzetelnej, zrozumiałej i kompletnej informacji kierowanej do potencjalnych klientów w zakresie dokładnego sposobu wykonywania ich zleceń w modelu instant. Tylko taka informacja zapewnia bowiem potencjalnemu klientowi najpełniejszą, czyli zgodną z jego najlepiej pojętym interesem wiedzę umożliwiającą podjęcie świadomej decyzji inwestycyjnej i daje podstawy do rzetelnej oceny świadczonej usługi maklerskiej.” – informuje Komisja Nadzoru Finansowego.

XTB odnosi się do sprawy

Broker odniósł się do komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego.

„Zarząd XTB w pełni podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko i nie znajduje żadnych podstaw do zastrzeżeń dotyczących sposobu działalności spółki.

W toku postępowania przed KNF, Zarząd przekazał nadzorcy obszerne wyjaśnienia oraz ekspertyzy prawne i ilościowe niezależnych podmiotów, które potwierdzają, że stosowanie przez XTB mechanizmu niesymetrycznej dewiacji nie naruszyło zasady działania w najlepiej pojętym interesie klientów oraz nie miało wpływu na wyniki transakcyjne klientów.

Uwagi KNF do firmy XTB odnośnie stosowania tego mechanizmu dotyczą działalności od stycznia 2014 r. do maja 2015 r. Wytyczną dotyczącą konieczności stosowania symetrycznej dewiacji, KNF wydała w maju 2016 r., prawie rok po tym, jak spółka dokonała samodzielnie zmiany w swoich systemach IT.

Działając w interesie spółki i jej akcjonariuszy, a także kierując się dobrem klientów, spółka zamierza odwołać się od decyzji nadzorcy.” – czytamy w przesłanym do nas komunikacie spółki.

Postępowanie ws. Aliora

Po wtorkowym posiedzeniu Komisja poinformowała, że ustalenia z działań nadzorczych pozwoliły jej na wszczęcie postępowania administracyjnego do nałożenia kary pieniężnej na Alior Bank SA. W związku z podejrzeniem naruszenia przez Alior Bank m.in. innymi przepisów:

a) art. 74b ust. 2 w związku z art. 74b ust. 1, art. 73 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z brakiem zawarcia pisemnych umów dotyczących świadczenia usług maklerskich,

b) art. 83a ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku ze świadczeniem usług maklerskich bez uwzględnienia najlepiej pojętego interesu klienta,

c) art. 76 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z przekazywaniem klientom bez uprzedniego zawarcia z nimi umów o doradztwo inwestycyjne, pisemnych rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

50 tys. zł kary mniej dla PZU

Komisja, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, jednogłośnie uchyliła w części swoją decyzję z 18 maja 2018 r. Wtedy KNF nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) administracyjną karę pieniężną w wysokości 800 tysięcy złotych. Za naruszenia art. 14 ust. 1 - 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

„Sankcja za naruszenia dotyczy przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych w latach 2013 - 2014. W zakresie wymiaru kary Komisja uwzględniła, że Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA wdrożył odpowiednie procedury oraz środki zaradcze w celu usprawnienia procesu likwidacji szkód. W wyniku ponownego rozpoznania sprawy Komisja ustaliła ponadto, że w czterech przypadkach opóźnień zachodzi konieczność umorzenia postępowania administracyjnego prowadzonego wobec Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA. Okoliczność w postaci umorzenia postępowania administracyjnego wpłynęła na zmniejszenie nałożonej na Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA kary pieniężnej, której wysokość została ustalona na poziomie 750 tysięcy złotych” – czytamy w komunikacie KNF.

