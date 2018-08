Orange rusza po nowych klientów. Kuszą internetem 1 Gb/s i brakiem zobowiązań

- Po 3 latach inwestycji w projekt światłowodów możemy dostarczać usługi do 3 mln gospodarstw domowych w Polsce. Korzysta z nich obecnie 300 tys. użytkowników, co znaczy, że zgodnie z deklaracjami spenetrowaliśmy 10 proc. naszej infrastruktury. To prawdziwie ofensywna broń na rynku, bo nowi klienci trafiają do nas wprost z konkurencji – mówił podczas konferencji prasowej prezes Orange Polska Jean-François Fallacher. Teraz światłowód zostanie wykorzystany do przyciągania kolejnych – internet w najdroższej ofercie automatycznie przyspiesza z 600 Mb/s do 1 Gb/s. Nowi klienci, którzy zdecydują się na ten wariant, będą płacić 69,99 zł do końca roku, a od 2019 r. 99,99 zł.

Zgodnie z deklaracją Fallachera obecni klienci szybszym internetem cieszą się od czwartkowego poranka bez żadnych dodatkowych opłat. - Ten ruch to odpowiedź na potrzeby klientów. Nasze badania pokazują, ze w ciągu dwóch ostatnich lat średni transfer danych podwoił się. Ci, którzy korzystają z oferty 600 Mb/s, w ciągu miesiąca transferują nawet 200 gigabajtów danych - zdradził prezes Orange Polska.

Propozycja jest jednak ograniczona terytorialnie – obejmuje 76 gmin, w których dostęp do szerokopasmowego internetu został zderegulowany. To m.in. Warszawa, Wrocław, Lublin, Toruń czy Ostrołęka. W sumie niemal 1,7 mln gospodarstw domowych. - Światłowód nigdy nie był jeszcze tak szybki. Teraz nasi klienci będą mogli równocześnie cieszyć się pełną prędkością na kilku urządzeniach równocześnie - oglądać filmy w 4K, grać online czy streamować muzykę – tłumaczył Fallacher.

Uzupełnieniem szybszego internetu jest nowy sposób jego "dystrybucji" w mieszkaniach. Klienci często bowiem skarżą się, że maksymalna oferowana prędkość dostępna była tylko przy routerze. Odpowiedzią ma być Smart wi-fi, czyli urządzenie kosztujące 4,99 zł miesięcznie, które w połączeniu z FunBoxem 3.0 pokryje równomiernie całe domy i mieszkanie dostępem do sieci. Metoda działania będzie prosta – obydwa urządzenia równocześnie będą monitorować jakość połączenia wi-fi i płynnie przełączać dostęp do nich wśród domowników w zależności od tego, który zaoferuje lepszą jakość połączenia.

- Co ważne, będzie się to odbywać niezauważalnie dla klienta. Do tego dołączamy aplikację, która wskaże, gdzie najlepiej Smart Wi-Fi Box ustawić, by uzyskać optymalne warunki dostępu do internetu - zapewnił Artur Stankiewicz, dyrektor marketingu konsumenckiego w Orange.

Kolejną z nowości w ofercie Orange będzie możliwość podpisania umowy bez minimalnego terminu jej obowiązywania. - Zarówno światłowód, jak i inne oferty dostępu do internetu, będzie można kupić bez tzw. lojalki. Co to oznacza? W zasadzie tyle, że jeśli oferta nie spełni oczekiwań klientów, to będzie mógł w każdej chwili z niej zrezygnować bez płacenia żadnych kar. To oferta przede wszystkim dla studentów i klientów, którzy chcą mieć wolność i nie być uzależnionym od terminów - dodał Stankiewicz.

