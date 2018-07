Oskarżali Orlen, poważne problemy mają u siebie. Polski Itmagination w tarapatach

Firma nie odpowiada na prośby o odniesienie się do kierowanych pod jej adresem zarzutów.

Z jednej strony seksizm, molestowanie i mobbing w stosunku do pracowników, a z drugiej niegospodarność i nieetyczne postępowanie wobec partnerów biznesowych. Poważne zarzuty pod adresem Itmagination, jednego z czołowych polskich startupów.

Poważne nieprawidłowości w firmie Itmagination opisał serwis Spider's Web. Firma była dotychczas szerzej znana głównie jako twórca aplikacji JustDrive, która miała zrewolucjonizować tankowane paliwa na stacjach.

Aplikacja do płacenia za paliwo za pomocą kodu QR na stacjach Orlenu przestała działać już na drugi dzień po jej uruchomieniu. Firma oskarżyła paliwowego giganta o bezprawne zerwanie umowy, ale według Orlenu odpowiedział zarzutem o nieetyczne postępowanie i niezgodny z ustaleniami sposób działania aplikacji.

Na początku 2018 roku internet stanął w ich obronie przed państwowym gigantem. Nikt nie wiedział, że w środku działy się wtedy wydarzenia rodem z Wilka z Wall Street. Oto nieznana historia Itmagination.https://t.co/8EurfIh6Sn -- Karol Kopańko (@kkopanko) 25 lipca 2018

Negatywne opinie o Itmagination już od wielu miesięcy pojawiały się w serwisie gowork.pl, gdzie można podzielić się swoimi doświadczeniami pracy w danej firmie. Do redakcji Spider's Web napłynęły też relacje byłych pracowników Itmagination, którzy szczegółowo opisali rażące nieprawidłowości.

Z przytoczonych przez serwis relacji pracowników wynika, że pod pozytywnym marketingowym przekazem firmy czai się przedmiotowe traktowanie kobiet, seksistowska atmosfera, a nawet propozycje awansu w zamian za seks.

Z powodu wieku lub wyglądu prześladowani mają być w firmie także mężczyźni, których zwalnia się bez uzasadnionego powodu. Dowodem na problemy Itmagination z poszanowaniem praw pracowników mają być sprawy sądowe, jakie firmie wytoczyli byli pracownicy.

- Złe zarządzenie nie jest czymś typowym dla firm technologicznych - podkreśla Julia Krysztofiak-Szopa, prezes Startup Poland w rozmowie z money.pl. - To się zdarza także w branży paliwowej, spożywczej czy hotelarskiej - dodaje.

Reprezentująca środowisko polskiej branży startupowej Krysztofiak-Szopa zaznacza, że firmie bliżej do działającego na zlecenie zewnętrznych klientów software house'u niż do typowego startupu, który głównie rozwija własny produkt. - Nie docierały do nas wcześniej żadne sygnały, że w Itmagination dochodzi do jakichś nieprawidłowości - mówi.

- Często słyszymy pojęcie "pułapka średniego wzrostu”, którym lubi posługiwać się premier Morawiecki, a ja bym zwróciła uwagę na pojęcie "pułapki szybkiego wzrostu” - mówi Julia Krysztofiak-Szopa. - Zdarza się, że w firmach, które notują bardzo szybki wzrost i mocno zwiększają zatrudnienie, zarządzający nie dorastają do wyzwań kultury organizacyjnej - wyjaśnia.

Szefowa fundacji Startup Poland radzi osobom, które planują swoją karierę w startupie czy innej firmie technologicznej, by "nie bały się tego, że Kodeks pracy daje im pewne narzędzia". - Obecna sytuacja na rynku pracy powoduje, że wykwalifikowani pracownicy, w szczególności programiści, mają duży lewar negocjacyjny wobec pracodawców. Innymi słowy nie powinny pozwalać sobie na takie traktowanie - mówi.

Firma Itmagination przez wiele miesięcy nie odpowiedziała na próby kontaktu ze strony Spider's Web. Żadnej odpowiedzi nie otrzymał także money.pl ma prośbę o odniesienie się do sytuacji opisanej w tym serwisie.

W piątek firma zamieściła na swoim profilu w serwisie LinkedIn anglojęzyczne oświadczenie, w którym artykuł Spider's Web określiła jako "niewiarygodny" i zawierający manipulacje dotyczące faktów, których celem miałoby być "zniszczenie dobrej reputacji Itmagination". Firma zapewniła, że wszelkie sprawy osobiste zostały rozwiązane "w zgodzie z zasadami etyki pracy i kultury osobistej".

