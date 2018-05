OWF 2018. W Strefie Orange świetna muzyka, darmowy internet i ładowanie smartfonów

Jeden z największych festiwali muzycznych w stolicy, czyli dwudniowy Orange Warsaw Festival startuje już 1 czerwca. Sam Smith, Dua Lipa i Florence + The Machine to najważniejsze muzyczne atrakcje tego wydarzenia. W przerwie między koncertami, też nie sposób się nudzić - szczególnie gdy odwiedzimy strefę głównego partnera festiwalu - Orange.

Strefa Orange to miejsce do zabawy, ale także relaksu podczas festiwalowych zmagań. To tu będzie można zostać profesjonalnym DJ'em i stworzyć własny utwór na mash machine. Ta zabawa jest dla każdego, bez względu na doświadczenie i umiejętności. Co ważne, może wziąć w niej udział kilka osób, bo radość z tworzenia muzyki w grupie będzie jeszcze większa.

Część rozrywkowa to jedno, ale największym problemem podczas takich wydarzeń jest bateria w telefonie i dostęp do internetu. Orange w obu tych sprawach nam pomoże.

Jeśli bateria w twoim telefonie się rozładuje, naładujesz ją w 200 punktach od Orange Energia. W trakcie ładowania możesz natomiast odpocząć w strefie chillout Orange.

Strefa Orange to także punkt ekologicznego recyklingu telefonów komórkowych. Wystarczy przynieść je na Orange Warsaw Festival, a możesz wygrać smartfon. Codziennie do wygrania Huawei P20 Lite. Do zdobycia także upcyklingowe nagrody - za każde 5 oddanych telefonów etui na telefon, a za 10 telefonów - saszetka na biodro.

Orange zapewnia, że na terenie całego festiwalu można będzie skorzystać z internetu – dzięki obecności hotspotów z bezpłatnymi Wi-Fi.

Zbędne będą również papierowe książeczki dotyczące wydarzenia, programy festiwalu..itp.

Wszystkie najważniejsze wiadomości: program, artyści, mapy, praktyczne informacje, a także zniżki na zakupy, znajdziecie w bezpłatnej aplikacji - Orange Warsaw Festival 2018. Można ją pobrać na telefony z Androidem jak i iPhony.

Dodatkowo podczas festiwalu, każdy klient Orange może odebrać darmowy pakiet po 10 GB w prezencie. Bonus będzie można aktywować w czasie oficjalnych dni trwania Orange Warsaw Festival (1 i 2. 06), a kolejne gigabjaty będą do odebrania później - podczas Open'er Festival Powered by Orange (od 4 do 7.07) oraz Kraków Live Festival (17 i 18. 08).

Wystarczy wysłać bezpłatny SMS o treści FESTIWAL pod numer 80830

Materiał powstał przy współpracy z Orange