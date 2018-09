Ożywianie robotów software’owych z Automation Anywhere

Automatyzacja zmienia sposób funkcjonowania całej organizacji, a wiele z Twoich potrzeb biznesowych może być rozwiązanych przez zaawansowaną robotyzację, narzędzia kognitywne i analityczne. Jak opanować automatyzację na poziomie przedsiębiorstwa? Już za kilka dni w Bydgoszczy odbędą się jedyne w Polsce praktyczne warsztaty z tworzenia i skalowania botów finansowych, prowadzone przez światowego lidera w dostarczaniu rozwiązań typu RPA (Robotic Process Automation)

Wiktor Doktór, Pro Progressio: 11 września przeprowadzisz warsztaty pod nazwą Build-a-Bot. Jak będzie wyglądał ich przebieg?

Sean Gourley, Automation Anywhere: Pozwolimy naszym uczestnikom dotknąć część możliwości, jakie oferuje RPA. Dzięki fizycznemu zaangażowaniu w kompleksowy przykład użycia, uczestnicy warsztatów będą w stanie w odczuwalny sposób przekonać się, jak szybki, intuicyjny i solidny jest RPA (Robotics Process Automation). W mniej niż 30 minut zbudują swojego pierwszego bota! To doświadczenie daje wyobrażenie o nieograniczonych możliwościach zastosowania RPA w celu zwiększenia produktywności organizacji i skalowalności, jednocześnie uwalniając wielkie umysły swojego zespołu od przyziemnych i żmudnych prac

Wygląda na to, że warsztaty to proces od teorii do praktyki. Czy tego oczekują uczestnicy wydarzenia, czy raczej jest to sposób na lepsze wykształcenie rynku w zakresie RPA?

Myślę, że dotyczy to po trochę obu tych elementów. Widzimy rosnące zapotrzebowanie rynku - automatyzacja napędza nowy sposób pracy w finansach i rachunkowości. Technologia RPA jest już używana przez tysiące przedsiębiorstw na całym świecie. Automatyzuje się takie procesy, jak fakturowanie, należności, śledzenie płatności, windykacje, zarządzanie wydatkami i wiele innych. Jednocześnie chcielibyśmy, aby więcej centrów typu BPO, centrów usług wspólnych i firm typu Contact Centers w Polsce skorzystało z tej technologii i wierzymy, że praktyczne dotknięcie naszego narzędzia pomoże tym organizacjom rozpocząć własną podróż po RPA.

Jeśli chodzi o proces wdrażania RPA w środowisku biznesowym: jakie są kluczowe kroki, które firmy muszą podjąć, aby odnieść sukces?

Należy pamiętać o swoim unikalnym środowisku biznesowym, jak również o tym, że zmieni się ono nieco, gdy odkryte zostaną nowe możliwości, jakie dają automatyzacje. Należy skoncentrować się na współpracy i komunikacji, upewnić się, że Twoja organizacja wyraźnie rozumie, jakie są cele i jak skutecznie mają być one osiągnięte, utrzymane i skalowalne.

Jeśli mógłbyś jednym zdaniem powiedzieć, dlaczego menedżerowie F&A powinni być zainteresowani uczestnictwem w warsztatach: co by to było?

Dołącz do nas, aby przekonać się, jak ludzie i technologia mogą współpracować, aby praca stała się bardziej ludzka.

Dziękuję za rozmowę. Więcej szczegółów już 11 września w Bydgoszczy podczas konferencji The BSS Tour: F&A bez tajemnic.