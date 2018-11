Pieniądze to nie wszystko. Kandydaci do pracy wymagają od firm coraz więcej

- Pieniądze cieszą tylko na początku. O ile przyciągniemy nimi kandydata do pracy, to już nie zatrzymamy pracownika – ocenia Agnieszka Balcerska, dyrektor pionu HR w LINK4.

Dzisiaj wartością jest np. autonomia działania. Pracodawcy coraz częściej myślą o tym, co my jako pracodawcy oferujemy i co może zaciekawić osoby, które do nas przyjdą.