Polskie pijawki polecą w kosmos? Przetrwają na Marsie i Księżycu

Fot. Christopher Jones / Rex Features To pierwsza w Polsce kontrolowana hodowla laboratoryjna pijawek

W Polsce symulowano niedawno misję kosmiczną na specjalnie stworzonej do tego stacji habitat Lunares w Pile. Ma to być pierwszy mały krok ku następnemu - Polakowi w kosmosie. Szybciej mogą znaleźć się tam jednak polskie pijawki, które z sukcesem przeszły testy.

Polska spółka Bio-Gem ma tzw. biofarmę pijawek lekarskich. To pierwsza w kraju kontrolowana hodowla laboratoryjna, z której pozyskane pijawki można bezpiecznie użytkować do celów medycznych. Jeden z gatunków trafił ostatnio na testy i okazało się, że pijawki z Namysłowa mogą przyczynić się do odkrywania kosmosu.

Pijawki lekarskie z tej hodowli wykorzystano do badań podczas naukowej misji ICAres-1. To symulowana misja na Marsa, którą przeprowadzono na terenie jedynej w Europie, specjalnej stacji habitat Lunares w Pile. Brali w niej udział naukowcy z Polski, Francji i Niemiec.

Okazało się, że w warunkach zbliżonych do tych, jakie mogą panować na stacjach kosmicznych na Marsie i Księżycu pijawki nie mają problemów z przetrwaniem, a nawet z rozmnażaniem. Tym samym mogłyby być wykorzystywane do celów medycznych, np. zapobiegając zakrzepicy i skutkom długotrwałego unieruchomienia na małej przestrzeni podczas wielomiesięcznej podróży kosmicznej - informuje agencja PAP.

Lecznicze właściwości pijawek

Maria Mroczko, zajmująca się od lat hodowlą pijawek w Namysłowie, podkreśla, że udział w programie kosmicznym może przysłużyć się samym pijawkom. Jak wskazuje, gatunek hirudo medicinalis, który wziął udział w badaniach, jest uznany za gatunek zagrożony wyginięciem.

- Obecnie mamy ponad 50 tysięcy pijawek w hodowli, z czego 8 tysięcy to stado rozrodowe, które co roku staramy się powiększyć. To ciągle jednak za mało, a "dzikie" łowy ograniczają populację żyjącą na wolności. Udział w projektach takich, jak ICAres, może zwróci uwagę na lepsze wykorzystanie przez człowieka z rozwiązań, które od dawna proponuje nam natura i zachęci do aktywnych działań na rzecz ich ochrony przed wyginięciem - wskazuje Maria Mroczko, cytowana przez PAP.

Pijawki to tylko jeden z elementów eksperymentów w zakresie biologii, medycyny, psychologii oraz nowych technologii. W ramach prowadzonych eksperymentów testowane były wynalazki i urządzenia polskich twórców i producentów, jak innowacyjny wózek inwalidzki Blumil, bioniczna proteza ręki firmy VBionic, czy żywność do warunków ekstremalnych wytwarzana na terenie Polski.

Habitat Lunares stworzyła firma Space Garden w lipcu 2017 roku. Baza powstała, aby przetestować ludzi w warunkach izolacji, osamotnienia oraz życia i pracy na bardzo małej przestrzeni. Warunki panujące w habitacie mają być analogiczne do tych, jakie będziemy mogli spotkać w przyszłej bazie na Księżycu.

- Stworzyliśmy habitat właśnie w Polsce, ponieważ brakuje w naszym kraju specjalistycznego laboratorium do symulacji misji kosmicznych, nie mówiąc już o braku narodowego programu astronautycznego - mówi Agata Kołodziejczyk, pomysłodawczyni stworzenia kosmicznej bazy. - Tworząc taką symulowaną bazę kosmiczną możemy zrobić pierwszy mały krok ku następnemu Polakowi w kosmosie.

ICAres-1 to trzecia misja analogowa w habitacie Lunares w 2017 roku po Poland Mars Analog Simulation 2017 oraz Lunar Expedition 1, a planowane są kolejne.