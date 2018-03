Płaca minimalna w Europie. Na co stać Polaków, a na co innych Europejczyków

W tym roku płaca minimalna w Polsce została podniesiona do 2100 zł, co oznacza wzrost o 5 proc. To najwyższy wynik w historii, jednak wciąż kilkukrotnie mniej niż w najbogatszych krajach. Jednak ten medal ma dwie strony i okazuje się, że Polacy za najniższą krajową, mogą sobie pozwolić na wiele więcej niż Grecy czy Portugalczycy! Zobaczcie, jak kształtuje się pensja minimalna w Europie.