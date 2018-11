Koniec protestu. Policjanci porozumieli się z MSWiA

Na mocy porozumienia policjanci zapewnili sobie podwyżki w dwóch etapach. Najpierw 655 zł brutto - już od stycznia 2019 roku, czyli za dwa miesiące. To oznacza 476 zł netto.

Ponadto wprowadzono pełnopłatne nadgodziny dla Policji, ale również strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Do tej pory przysługiwało im jedynie prawo do odebrania za nie dni wolnych. Teraz będzie to żywa gotówka. Na początek rozliczane mają być w ciągu 6 miesięcy, ale negocjacje w tej kwestii jeszcze będą trwały.