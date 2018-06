Ceny wody. Sprytny sposób na podwyżkę

Fot. DARIUSZ GACEK/REPORTER Przy nowych stawkach lepiej myć się w ciepłej wodzie

Mieszkańcy stolicy na własnej skórze odczują sprytny sposób na podwyżkę cen wody. Choć za dostawę zapłacą mniej, to z nawiązką dopłacą do jej podgrzania. Rzecz jasna, nikt podwyżką się nie chwali.

Przykład Warszawy udowadnia, że nawet obniżkę cen może zamienić w podwyżkę. Informacje o tym, że ceny wody dostarczanej mieszkańcom stolicy oraz odbieranych od nich ścieków spadną, były nawet tematem konferencji prasowej. Jeszcze w marcu, gdy dopiero składano wniosek o zatwierdzenie taryfy i cennika do Wód Polskich, wiceprezydent Witold Pahl wyliczał ile zaoszczędzą mieszkańcy. Roztaczał piękną wizję, w której budżet trzyosobowej rodziny zyska 233 zł rocznie. To 10 wizyt dziecka w kinie. Kwoty rosły wraz z liczbą członków gospodarstw domowych, by przy sześciu osobach sięgnąć 466 zł rocznie.

Teraz, po zatwierdzeniu nowych cen, te same wyliczenia znajdujemy na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodnego i Kanalizacyjnego. W sumie nie ma się co dziwić. Obniżenie ceny miejskich usług w przededniu wyborów samorządowych, to zręczny ruch. Mieszkańcy stolicy nie pamiętają podobnego w ostatnich latach. Doskonale pamiętają za to skokowe ceny - w 2010 r. za m3 płacili 7,67 zł. Rok później było to 9,97 zł. Od 2012 do końca czerwca tego roku muszą płacić 11,47 zł za każdy metr. Po "obniżce" zapłacą o 14 proc. mniej. 9,85 zł za każdy metr dostarczonej im zimnej wody i jej odbiór w postaci ścieków.

Zobacz też, dlaczego konieczne są regulacje ws. korzystania z wody:

Na tym jednak dobre wiadomości się kończą. Słowo "obniżka" zamykamy w cudzysłowie, ponieważ większa część miasta jest podpięta do sieci ciepłowniczej i mieszkańcy płacą za dostarczaną im ciepłą wodę. A cena tej usługi wzrasta o ponad 20 proc. Dowody dostarczył nam czytelnik. To zawiadomienie i zmianie stawek, które rozesłała mieszkańcom jedna ze spółdzielni na Pradze Południe.



Money.pl

Główną zawartą w niej informacją jest ta o nowej cenie dostawy wody. Nieco niżej, po wczytaniu się w rzędy cyfr, znajdujemy tę kluczową. 18,45 zł za każdy m3 podgrzanej wody. W drugim półroczu 2017 r. czytelnik płacił 15 zł.

Co trzeba zauważyć, przedwyborczy plan ratusza pokrzyżowała prywatna firma zarządzająca stołeczną siecią ciepłowniczą, która dostarcza m.in. ciepłą wodę, nie miejskie przedsiębiorstwo. - My odpowiadamy jedynie za dostarczenie zimnej wody i odbiór ścieków. Nie możemy się wypowiadać w imieniu innych podmiotów - usłyszeliśmy w MPWiK.

Zapytaliśmy zatem u źródła. To, czego się dowiedzieliśmy, jest nieco szokujące. - Trudno nam się odnosić do stawek, ponieważ jesteśmy wciąż w trakcie postępowania taryfowego i prezes URE nie wydał jeszcze decyzji - powiedziała nam Aleksandra Żurada, dyrektor komunikacji spółki Veolia.

Z przesłanych nam dokumentów wynika, że oszczędności przykładowej dwuosobowej rodziny, jeśli prezes URE zatwierdzi stawkę, w jednym półrocznym okresie rozliczeniowym wyniosą 14,13 zł. A trzeba zwrócić uwagę na to, że rodziny z dziećmi zużywają znacznie więcej ciepłej wody. Tym samym "obniżki" mogą nie odczuć w ogóle. Z dużą dozą prawdopodobieństwa okaże się, że zapłacą nawet więcej.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl